В Украине стремительно дорожает популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В Украине впервые с февраля 2026 года выросли цены на репчатый лук. Сейчас фермеры отгружают продукцией по стоимости 4-9 грн/кг, что на 40% больше, чем неделей ранее. Подорожание связано с исчерпанием запасов и высоким спросом. В супермаркетах стоимость колеблется от 8,45-14 грн/кг.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Главной причиной изменения ценовой динамики участники рынка называют сезонный фактор.

Запасы лука урожая прошлого года постепенно исчерпываются, а новая продукция еще не поступила в достаточных объемах. Дополнительным драйвером стало оживление спроса со стороны оптовых компаний, которые активно скупают остатки продукции. В результате баланс между спросом и предложением сместился, что и привело к повышению цен.

Большинство хозяйств уже реализовали основные объемы своей продукции. На рынке остались лишь ограниченные партии, которые часто имеют более низкое качество или хранились длительное время.

Те производители, которые еще имеют в наличии качественный лук, не спешат с продажей. Они рассчитывают на дальнейший рост цен и пытаются максимально выгодно реализовать остатки.

Несмотря на текущее подорожание, ситуация на рынке остается относительно выгодной для покупателей. В среднем цены на лук все еще примерно на 68% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что это из-за высокой базы прошлого сезона, когда из-за дефицита и логистических трудностей цены были значительно выше. Теперь же рынок постепенно выравнивается, хотя и демонстрирует новые признаки роста.

Участники рынка прогнозируют, что положительная ценовая тенденция сохранится как минимум до момента, когда на рынок массово начнет поступать лук нового урожая. Именно тогда предложение возрастет, что может стабилизировать или даже снизить цены.

Цены на лук в супермаркетах

"АТБ" – 8,45 грн/кг;

"Сильпо" – 14 грн/кг;

"Varus" – 9 грн/кг.

Стоимость лука на рынках

В то же время, по наблюдениям OBOZ.UA, на рынках ситуация другая, ведь там лук обычно стоит в пределах 6,50-8 грн за килограмм, а иногда цены опускаются еще ниже. В частности:

рынок "Столичный" – 6,50 грн/кг (средняя стоимость 7 грн/кг);

рынок Shuvar Львов – 8 грн/кг (средняя стоимость).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за холодной весны массовый сбор ранних овощей в Украине задерживается, поэтому в мае – начале июня цены на капусту, кабачки и редис могут вырасти на 15-25%. Несмотря на погодные трудности, катастрофического неурожая не прогнозируется, однако борщевой набор и сезонные овощи будут оставаться дорогими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!