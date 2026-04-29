Украинцев в мае ждет новый скачок цен: что подорожает из-за холодной весны

Из-за холодной весны массовый сбор ранних овощей в Украине задерживается, поэтому в мае – начале июня цены на капусту, кабачки и редис могут вырасти на 15-25%. Несмотря на погодные трудности, катастрофического неурожая не прогнозируется, однако борщевой набор и сезонные овощи будут оставаться дорогими из-за высокой себестоимости.

Об этом рассказала ученая Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктория Рудь в комментарии 24 Каналу. Нынешняя весна оказалась значительно холоднее, чем обычно. Особенно сложной ситуация стала в конце апреля, когда в Украину зашел арктический воздух, что привело к резкому снижению температур.

Именно ночные похолодания стали серьезной проблемой для аграриев, которые выращивают ранние овощи в открытом грунте. По словам эксперта, из-за низких температур массовую высадку рассады пришлось смещать примерно на 10-14 дней, это касается прежде всего теплолюбивых культур:

томатов;

перца;

огурцов;

кабачков;

части ранних овощей открытого грунта.

Автоматически это означает и более поздний массовый сбор урожая, а следовательно – более долгий дефицит продукции на рынке. По прогнозам специалиста, наибольший скачок цен ожидается именно в сегменте ранних овощей. В мае – начале июня наиболее заметно могут подорожать:

ранняя капуста;

кабачки;

редиска;

огурцы;

частично молодая морковь;

ранняя зелень.

Именно эти культуры больше всего зависят от температурного режима на старте сезона. В то же время для лука, моркови, ранних сортов капусты и гороха погодные условия менее критичны, хотя и они будут развиваться медленнее, чем обычно.

В пиковые моменты выхода ранней продукции цены могут быть на 15-25% выше, чем в прошлом году. Особенно это касается ранней капусты, кабачков и редиса – именно эти овощи первыми почувствуют влияние погодного фактора.

Отдельной проблемой остается ситуация на юге Украины, который традиционно был главным поставщиком ранних овощей. Из-за войны, разрушения систем орошения и потери части производственных мощностей регион до сих пор не может работать на довоенном уровне.

По словам эксперта, потери промышленного овощеводства в южных областях оцениваются на уровне 30-35%. Особенно сложной остается ситуация с:

бахчеводством;

тепличными хозяйствами;

ранними овощами открытого грунта.

Из-за этого дополнительная нагрузка переходит на центральные и западные регионы Украины, а также на логистику, что также влияет на конечную стоимость продукции. Несмотря на все трудности, эксперт отмечает, что катастрофического неурожая в 2026 году не ожидается.

Украинский рынок сможет обеспечить себя овощами благодаря тому, что задержки в одних регионах компенсируются более активным производством в других. Кроме того, аграрии все активнее используют современные агротехнологии и селекционные решения.

Первые недели мая станут определяющими для формирования цен на ранние овощи. Если прогнозируемое потепление стабилизируется, ситуация может постепенно выравниваться уже ближе к июню. Однако именно в мае покупатели почувствуют наибольшее ценовое давление, особенно на продукцию нового урожая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за подорожания дизеля на 22% себестоимость продуктов выросла на 1,5-6% в зависимости от категории. Молоко сейчас подорожало на 74 копейки за литр, мясо на 3 грн за килограмм, а яйца на 1,5 грн за десяток.

