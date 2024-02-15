В Украине с марта пересчитают пенсии: кому прибавят 600 грн 

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий. Повышение на 600 грн получат те, у кого расчетный размер пенсии перед повышением составляет от 4616 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что угодно, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то будут платить вам все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

Кто какую индексацию получит (расчеты редакции):

на 100–299 грн; такой размер индексации может быть только для украинцев, которые и сейчас имеют значительную прибавку к расчетному размеру пенсии (независимо от ее размера).

такой размер индексации может быть только для украинцев, которые и сейчас имеют значительную прибавку к расчетному размеру пенсии (независимо от ее размера). на 300–399 грн; при пенсии от минимальной до 3076 грн.

при пенсии от минимальной до 3076 грн. на 400–499 грн; если размер пенсии составляет от 3077 до 3846 грн.

если размер пенсии составляет от 3077 до 3846 грн. на 500–599 грн; при пенсии от 3847 до 4615 грн.

при пенсии от 3847 до 4615 грн. на 600–699 грн; при пенсии от 4616 до 5378 грн.

при пенсии от 4616 до 5378 грн. на 700–799 грн; при пенсии от 5379 до 6153 грн.

при пенсии от 5379 до 6153 грн. на 800–899 грн; если пенсия от 6154 до 6923 грн.

если пенсия от 6154 до 6923 грн. на 900–999 грн; при пенсии от 6924 до 7692 грн.

при пенсии от 6924 до 7692 грн. от 1000 грн; если пенсия от 7693 грн.

Кумулятивный с 2022 года уровень инфляции составил 31,7%. А если учесть прогнозный уровень роста цен в этом году, то совокупный рост за три года составит около 37%. Минимальная пенсия в январе 2022-го составляла 1934 грн. Если бы ее увеличили только на уровень роста цен, то уже в этом году украинцы должны получать пенсию от 2650 грн. На самом же деле ее размер составляет по состоянию на сегодня 2361 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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