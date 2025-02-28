В Украине с 1 марта массово пересчитают пенсии: как изменится размер выплат

В Украине с 1 марта начнут проводить индексацию пенсий. Ожидается, что после этого пенсионные выплаты в стране вырастут на 11,5%.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: индексация должна затронуть около 10 млн пенсионеров.

"Завтра приступаем к индексации пенсий. Рост будет на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнул глава правительства, с 1 марта в Украине также начнется снижение цен на 100 наиболее популярных лекарств. С полным списком названий препаратов, которые подешевеют, можно ознакомиться по ссылке.

"Существует договоренность с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении цен еще на 100 медицинских препаратов. Цены снизятся от 10 до 50%", – сказал Шмыгаль.

Как вырастут пенсии в Украине

В целом минимальный размер увеличения пенсии при индексации составит 100 грн. Максимальный – 1 500 грн.

При этом, говорится в материале OBOZ.UA, большинство украинцев получат прибавку до 500 грн. А 1 500 грн – лишь те, у кого сейчас расчетный размер выплат превышает 13 043,4 грн. Т.е. чем выше пенсия, тем большей будет надбавка.

В то же время, отмечается, повышать будут только ту пенсию, которую посчитали по соответствующей формуле. Однако из-за того, что формульная пенсия (без всех "дотяжек" и доплат) для давно вышедших на пенсию устарела, у многих выплата увеличится на около 100 грн.

Будут ли в Украине снижать пенсионный возраст

В то же время в Украине пока не планируют снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65. В Минсоцполитики объясняют: в настоящее время страна не может позволить себе пойти на такой шаг.

Как рассказала первый заместитель главы министерства Дарья Марчак во время Zoom-конференции о будущем солидарной пенсионной системы, причиной низкой средней продолжительности жизни является "чрезмерная преждевременная смертность мужчин в возрасте 45-50 лет". Впрочем, те, кто преодолевает этот возраст, по ее словам, потом живут долго.

"Период жизни на пенсии составляет примерно 15 лет. ... Поэтому пересмотр пенсионного возраста пока не предвидится. Точно в сторону снижения мы не можем себе позволить как страна", – рассказала Марчак.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы, которые не имеют официальной работы, могут покупать стаж для получения высокой пенсии в будущем. Причем легально – для этого они должны платить добровольные страховые взносы. Размер взноса можно определять самостоятельно, однако для начисления полного месяца стажа он не может быть ниже 1 760 грн.

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