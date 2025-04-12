В Украине резко сократилось количество пенсионеров: что произошло и сколько осталось

В Украине с января 2022-го по апрель 2025-го количество пенсионеров сократилось почти на 510 тыс. По последним данным, пенсию получают 10 331 375 украинцев. И хотя общее количество получателей выплат сокращается, растет количество пенсионеров, получающих выплату по инвалидности. С января 2022 по апрель 2025 количество украинцев с инвалидностью, получающих пенсии, выросло на 83 343 человек до 1 574 456 украинцев.

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Об этом говорится в данных Пенсионного фонда, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, по состоянию на 1 января 2022-го в Украине было 10 841 117 пенсионеров, из них пенсию по инвалидности получали 1 491 113 человек, а пенсию по возрасту - 8 051 951. По состоянию на 1 января 2023-го количество пенсионеров сократилась до 10 687 921. При этом по возрасту пенсию получали 7 916 113 (т.е. на 135 838 человек меньше, чем годом ранее), а пенсию по инвалидности – 1 494 861 (т.е. на 3 748 больше, чем годом ранее).

Уже в январе 2024 года в Украине осталось всего 10 516 537 пенсионеров. Из них пенсию по возрасту получали 7705735 человек. Это на 346 216 меньше, чем в январе 2022 года. В то же время продолжило расти количество украинцев, получающих пенсию по инвалидности. По состоянию на январь прошлого года таких было 1538190 человек.

Последние данные (апрель 2025 года) показывают: тенденция на сокращение количества пенсионеров продолжается. В Украине осталось 10 331 375 пенсионеров, при этом 1 574 456 получают пенсию из-за инвалидности. В то время как пенсию по возрасту получают всего 7 490 320 человек.

Рост требований по стажу приводит к сокращению количества пенсионеров

В Украине с 2017 года ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 2028-м – уже 35 лет. Это требование для ухода на пенсию в 60 лет, и те, кто ее не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Следовательно, чтобы получить пенсию в 60, нужно непрерывно работать не менее 25 лет. К тому же важно не просто работать, но и платить взносы по своей зарплате.

Кроме того, в Украине происходит всеобщая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако из-за роста уровня смертности, сокращения продолжительности жизни уменьшается количество пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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