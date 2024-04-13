В Украине резко сократилось число пенсионеров: названо новое количество и размер средней выплаты

В Украине с 1 января по 1 апреля количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тыс. человек, то сейчас – всего 10 млн 154 тыс. человек.

Об этом говорится в данных ПФУ. В Киеве средний размер пенсии составляет 7,8 тысячи гривен. Это самая высокая выплата в стране. На втором месте по уровню средней пенсии – Ровенская область – 7,2 тыс. грн. На третьем с показателем 7 тыс. грн оказалась Донецкая область. В то же время средняя пенсия по стране составила 5743 грн.

Наименьшую пенсию платят в Тернопольской области (всего 4399 грн.). Общая численность пенсионеров составила 10 154 705 человек. Средняя пенсия с начала года выросла с 5385,25 до 5743,27 грн, или на 358 грн.

Напомним, украинцам с 1 апреля произвели перерасчет пенсий из-за повышения минималки. Так, повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 грн. приведет к повышению гарантированной пенсии для определенной категории с 2840 до 3200 грн.

Отметим, в Украине для получения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа. Украинцы, не сумевшие накопить страховой стаж, не имеют права на государственные пенсионные выплаты. Однако им предусмотрены определенные ежемесячные выплаты.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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