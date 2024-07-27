В Украине резко изменилось количество пенсионеров: что произошло

В Украине, несмотря на старение населения, количество пенсионеров снижается уже много лет. К примеру, еще в январе 2020-го, согласно данным ПФУ, их было 11,3 млн. За все время их количество незначительно росло всего несколько раз: в апреле 2023-го и в июне 2024-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Количество пенсионеров за последние три месяца увеличилось примерно на 110 тысяч. При этом на 20 тыс. человек выросло количество пенсионеров по инвалидности, на 6 тыс. – получающих выплату в связи с потерей кормильца.

Увеличилось и количество пенсионеров по возрасту: с 7,4 млн до 7,48 млн за последние три месяца. Такая статистика в целом не меняет тенденции: в Украине значительно сокращается количество пенсионеров. Это происходит на фоне общего сокращения численности населения и связано с процессами депопуляции. Кроме того, на количество пенсионеров влияет:

временная оккупация;

ужесточение требований по стажу.

Сейчас на пенсию выходят украинцы, родившиеся в 1964-м. Тогда на 10 семей в среднем было 22 ребенка. Такая ситуация позволяла поколению детей заменить поколение родителей и сохранить общую численность населения. Сейчас на 10 семей рождается всего 7 детей. То есть рождаемость стала меньше в три раза, поколение детей не может заменить поколение родителей. Поэтому количество пенсионеров может расти или оставаться на большом уровне, тогда как с каждым годом количество экономически активного населения будет сокращаться.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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