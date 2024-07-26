В Украине годами уменьшается количество пенсионеров, но ситуация резко изменилась: озвучены реальные цифры

В Украине рост средней пенсии компенсировал кумулятивную (совокупную) инфляцию за время полномасштабной войны. Однако уровень глубокой бедности среди пенсионеров растет. Абсолютное большинство получают меньше необходимого минимума для удовлетворения базовых потребностей. О том, как изменилось количество пенсионеров и сколько они получают читайте в материале OBOZ.UA.

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Число пенсионеров увеличилось впервые за годы. Но ситуация все равно критическая

В Украине, несмотря на старение населения, количество пенсионеров снижается уже много лет. К примеру, еще в январе 2020-го, согласно данным ПФУ, их было 11,3 млн. За все время их количество незначительно росло всего несколько раз: в апреле 2023-го и в июне 2024-го.

Количество пенсионеров за последние три месяца увеличилось примерно на 110 тыс. При этом на 20 тыс. человек выросло количество пенсионеров по инвалидности, на 6 тыс. увеличилось количество получающих выплату в связи с потерей кормильца.

Выросло и количество пенсионеров по возрасту: с 7,4 млн до 7,48 млн за последние три месяца. Такая статистика в целом не меняет тенденции: в Украине значительно сокращается количество пенсионеров. Это происходит на фоне всеобщего сокращения численности населения и связано с процессами депопуляции. Кроме того, на количество пенсионеров влияет:

временная оккупация;

ужесточение требований по стажу;

общее сокращение численности населения.

Сейчас на пенсию выходят украинцы, родившиеся в 1964-м. Тогда на 10 семей в среднем было 22 ребенка. Такая ситуация позволяла поколению детей заменить поколение родителей и сохранить общую численность населения. Сейчас на 10 семей рождается всего 7 детей. То есть ситуация ухудшилась в три раза, поколение детей не может заменить поколение родителей. Поэтому количество пенсионеров может расти или оставаться на большом уровне, в то время как с каждым годом количество экономически активного населения будет сокращаться.

Пенсия растет, но больше всего – у судей

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн. до 5816 грн. В январе 2024-го украинцы в среднем получали 5385 гр н. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022-го выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Традиционно самая высокая средняя пенсия у служителей Фемиды. Если в начале 2022 года судья в отставке в среднем получал пенсию в 90 822 грн, то сейчас – 105 604 грн. Как уже многократно писал OBOZ.UA, судьи признали ограничение своих выплат незаконной и едва ли не единственные получают неограниченную выплату по особому закону.

И 105 604 грн – это только средняя пенсия. На самом деле, некоторые судьи получают значительно больше. Например, бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк задекларировал за 2023 среднюю пенсию в размере 244 752 грн.

Пенсию себе хотят увеличить и нардепы

Еще в 2015 году особые пенсионные права для народных депутатов отменили. Теперь вместо того чтобы их пенсии повышать в зависимости от зарплаты действующего нардепа, им проводят индексацию. Несмотря на это сейчас, согласно данным ПФУ, средняя пенсия нардепа составляет 17,9 тыс. грн, тогда как обычного украинца - 5,7 тыс. грн.

Депутаты недовольны своими пенсиями и обратились в Конституционный суд. Защищать права народных депутатов согласились 56 действующих парламентариев (подробнее об этом читайте в тексте). Они требуют вернуть норму закона, согласно которой зарплаты парламентариям должны повышать до 60% зарплаты действующего нардепа.

Если КСУ согласится с требованиями народных депутатов , их пенсии могут поднять в среднем около 29 тыс. грн. То есть повышение составит более 10 тыс. грн. Более того, нардепы смогут через суд потребовать у Пенсионного фонда компенсировать им невыплаченные суммы за прошлые годы.

То есть речь идет о сотнях тысяч гривен, которые могут через суды получить парламентарии. Кроме того, если Конституционный суд согласится с таким требованием, народные избранники будут получать ежемесячно значительно большие пенсии.

В перечне народных депутатов, подписавших обращение, есть парламентарии из "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Батькивщины", "Слуги народа", "Доверия", групп "Восстановление Украины" и "За будущее". Отметим, что народные депутаты имеют право обращаться в Конституционный суд и требовать признать определенные решения правительства, законы неконституционными. Обычные украинцы свои права в Конституционном суде отстоять не могут.

Большинство пенсионеров находятся за чертой бедности

Заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько рассказывает OBOZ.UA: за два года великой войны общий уровень бедности в Украине вырос в 1,5-1,7 раза. Но "глубокая бедность" за этот же период выросла более чем в 5 раз. Глубокой бедностью называют ситуацию, когда доходов не хватает для обеспечения физиологических потребностей, то есть человек вынужден недоедать. В этой категории находятся и пенсионеры, которые живут на минимальную выплату.

Как говорится в сообщении Минсоца, реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет уже около 6 тыс. грн. Если посчитать ценами июня стоимость товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, окажется, что действующий прожиточный минимум уже давно не позволяет обеспечить базовые потребности.

В Украине 67,8% пенсионеров получают до 5 тысяч гривен. Все они находятся за чертой бедности: то есть этих средств не хватает для удовлетворения базовых потребностей. И только каждый десятый получает пенсию от 10 тысяч гривен. Еще одна впечатляющая цифра – каждый пятый (21,7%) получает пенсию размером до 3000 грн. Это вдвое меньше требуемого минимума.

В бюджетной декларации на следующие три года правительство планирует заморозить минимальный размер пенсии. По информации OBOZ.UA, в бюджете на следующий год не планируют закладывать рост прожиточного минимума для нетрудоспособных. Это может привести к значительному росту глубокой нищеты.