В Украине расширили программу выплат 14 000 грн: кто теперь получит деньги

В Украине обновили правила выплат 14 165 грн по программе детского оздоровления. Теперь деньги сможет получить родитель с детьми с инвалидностью, либо же многодетные и малообеспеченные семьи в любом регионе Украине.

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С июня до августа программа єОздоровлення действовала в 10 областях (Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Киевской). Теперь она расширена, сообщили в Кабинете министров.

Как выплачивают 14,1 тыс. грн на ребнка

Родители могут самостоятельно проверить себя в перечне получателей средств, а также выбрать и забронировать путевку. Проверить перечень получателей можно здесь .

Претендовать на получение путевки могут дети от 7 до 18 лет. Путевка на оздоровление предоставляется на 21 календарный день, а на отдых – на 14 дней.

Чтобы получить деньги, нужно открыть специальную карточку в государственном ПриватБанке. После получения средств нужно будет перейти на сайт в раздел "Поиск учреждения", выбрать, где будет отдыхать ребенок и подать заявку.

Привезти ребенка в санаторий или лагерь должны лично родители. Оплата путевки происходит на месте с помощью карты, которую выдал ПриватБанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские внутренние переселенцы (ВПЛ) в августе стали жаловаться на задержку выплат, ведь они не получили деньги до 5 числа. На самом деле задержки нет – с этого месяца даты выплат изменились для всех ВПЛ.

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