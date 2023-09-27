В Украине проведут масштабное повышение пенсий с помощью баллов: в Минсоце рассказали о новой системе 

В результате индексации пенсий в 2024-м выплаты повысят абсолютному большинству украинцев на заслуженном отдыхе. При этом повышение проведут по новым правилам: для этого введут бальную систему.

Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона. По ее словам, бальная система позволит осовременить выплаты. Сейчас украинцы, которые вышли на пенсию в разные годы, при этом имели одинаковый стаж и, к примеру, среднюю зарплату, имеют разные расчетный размер выплаты. За годы средняя зарплата выросла в несколько раз, поэтому и рассчитанная по формуле пенсия оказалась разной.

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"Законодательство предполагает, что если человек вышел на пенсию в 2000 году, то ему считали пенсию исходя из заработка в 2000 году. Индексацию не проводили ежегодно, а если и проводили, то занижали... Эта несправедливость, когда люди понимают, что работали одинаковое количество лет, у них была одинаковая по покупательной способности зарплата, а вот пенсии очень отличаются", – говорит министр.

Так, по ее словам, за каждый месяц работы пенсионеры дадут баллы. Если зарплата была средней, то будет 10 баллов. Если зарплата выше, то может быть, например, 11 баллов, а если меньше – 9 баллов.

Выплаты пересчитают всем, кто вышел на пенсию позже, чем три года назад. Для этого бюджет ПФУ увеличили на 100 млрд грн. Эти деньги получат за счет взносов с зарплат военных. Отметим, индексацию пенсий традиционно проводят в марте каждого года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине также в следующем году повысят минимальную и максимальную пенсии. Это произойдет в результате роста прожиточного минимума.

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