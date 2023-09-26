Пенсии пересчитают всем украинцам: названы даты и размеры 

В Украине в проекте бюджета предусмотрели повышение минимальной и максимальной пенсии. Также премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал индексацию, которая должна пройти по новым правилам.

О том, кому и как повысят пенсии в 2024-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто будет получать больше 23 тыс. грн

В Украине с января 2024-го повысят прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность. Перерасчет коснется трех больших групп украинцев.

Тех, кто получает минимальную пенсию. В Украине сотни тысяч пенсионеров получают выплаты, размер которых составляет около минимальной. Сейчас это 2093 грн, а с нового года – 2361 грн. Минимальную пенсию получают украинцы, которые имеют невысокий стаж, или же имели небольшую официальную зарплату.

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Тех, кто получает прибавку к пенсии за стаж. В Украине действующее законодательство предполагает надбавку за каждый месяц работы сверхнормативного стажа. "Норма" для женщин составляет 30 лет стажа, а для мужчин – 35. За каждый дополнительный год стажа пенсию увеличивают на 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,93 грн, а со следующего года – 23,61 грн.

Тех, кто получает максимальную пенсию. Самую большую прибавку получат те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам. Чаше всего это военные, те украинцы, которые получали высокие белые зарплаты. Максимальный размер пенсии составляет 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 20 930 грн, а с нового года – 23 610 грн.

Как проведут индексацию

В Украине в марте каждого года пенсии должны индексировать на сумму от половины прошлогодней инфляции и среднего за три года повышения зарплаты. Однако, как заявил премьер-министр, индексация в 2024-м может произойти по новым правилам.

Новые правила не презентовали, однако, по словам Шмыгаля, при перерасчете будут учитывать баллы и коэффициенты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине часть украинцев рискует остаться без пенсий. Речь идет о тех, кто в течение шести месяцев не пользуется своим банковским счетом.

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