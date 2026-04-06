В Украине проиндексировали пенсии: кто остался без повышения весной-2026

Весной 2025 года в Украине традиционно состоялась индексация пенсий – с 1 марта общая, а с 1 апреля – для работающих пенсионеров. Однако не все получатели пенсионных выплат имели повышение. Кроме того, некоторым пенсионерам формально провели индексацию, но суммы для них выросли не существенно.

Так, после мартовской индексации пенсии в среднем выросли на 648,93 грн, а размер средней выплаты по Украине – с 6544,6 грн до 7137,26 грн. Пенсии 1 марта подняли 9,6 млн украинцев (общая численность пенсионеров – 10,1 млн). Поэтому, как говорится в публикации OBOZ.UA, далеко не каждый пенсионер получает с 1 марта более высокую пенсию.

С 1 апреля пенсии также пересчитали части работающих пенсионеров. Перерасчет для них индивидуальный и состоится "задним числом" – аж в июне, потому что по состоянию на 1 апреля в ПФУ еще нет данных о стаже украинцев (отчетность подается с задержкой). В июне же уже доплатят и за предыдущие периоды.

Кому пенсию не повысили

Мартовское и апрельское повышение пенсий не касается таких категорий:

пенсионеров, которым еще не исполнилось 60 лет;

пенсионеров, которые вышли на пенсию после 1 января 2026 года;

работающих пенсионеров, которые не заработали дополнительно не менее 24 месяцев стажа;

тех, чьи пенсии превышают 10 прожиточных минимумов.

Впрочем, есть и другая проблема. Так, общая индексация с 1 марта формально составила 12,1%. Однако для тех, кому пенсии назначили за последние несколько лет, полное повышение снова не провели.

Например, если пенсия назначена в апреле 2025-го, то в марте-2026 выплату повысили лишь на 2,4%. Допустим, расчетный размер выплаты составляет 5 тыс. грн. После индексации – 5 тыс. 120 грн (на 2,4% больше). И "уменьшенный" уровень индексации для этого пенсионера будут применять в течение нескольких лет. Например, в этом году:

если пенсию назначили в 2021-м и 2022-м – повышение на 6,1%;

пенсию назначили в 2023-м – на 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%

Кабинет министров такие действия объясняет стремлением сократить разрыв между новыми и старыми пенсиями. Но вместо того, чтобы пересчитать старые пенсии и "осовременить" их, правительство фактически искусственно обесценивает все новые выплаты.

Работающим пенсионерам надо учесть еще один нюанс. Главное условие перерасчета: пенсионер с момента назначения выплаты и по состоянию на 1 марта должен заработать не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

То есть если человек вышел на пенсию в 2024-м, но продолжил работать, в 2026-м уже должны пересчитать выплату. Здесь есть два варианта:

если зарплата стала больше , то пересчитают и коэффициент заработка, и стаж;

, то пересчитают и коэффициент заработка, и стаж; если же зарплата стала меньше, то могут учесть только увеличение стажа.

Как рассказывал OBOZ.UA, чтобы получать достойную пенсию, украинцам нужно иметь официальную зарплату выше средней по стране (около 28 тыс. грн) и полностью платить взносы, иначе выплаты будут минимальными. Если же человек годами работает за "минималку" или получает часть дохода в конверте то его пенсия в будущем может составлять лишь несколько тысяч гривен.

