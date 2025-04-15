Украинские военные могут получить немалые деньги: при каком условии выплатят

Украинским военнослужащим до конца военного положения предоставляется 30 дней ежегодного отпуска. Но по разным причинам не все успевают использовать все эти дни вовремя – поскольку перенести их нельзя, за эти дни можно получить денежную компенсацию.

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Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП. Отмечается, что наиболее распространенные причины, по которым защитники и защитницы не могут использовать отпуск – это боевая обстановка, недостаток личного состава в подразделениях и другие.

Несмотря на запрет на перенос отпуска на следующий год, отпускные можно использовать перед увольнением или получить денежную компенсацию. Фактически закон позволяет военнослужащим использовать неиспользованные дни отпуска перед увольнением – вместо этого их исключают из списков личного состава и начисляют денежное довольствие за эти дни.

"Если взять отпуск невозможно, предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, до 14 дней для УБД). Расчет компенсации производится с учетом должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет и дополнительных выплат", – отметили в Волынском областном ТЦК и СП.

Чтобы оформить компенсацию, нужно:

подать рапорт командиру части;

указать в рапорте основание и дату увольнения;

указать количество дней неиспользованного отпуска и ссылку на норму закона, предусматривающую компенсацию.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские военные смогут получить компенсацию за аренду жилья, размер которой будет зависеть от города найма жилья. Выплату могут получить военнослужащие, получающие реабилитационную помощь в амбулаторных условиях, или из числа владельцев жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий, расположенного на территориях, где ведутся боевые действия.

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