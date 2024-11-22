Семьям погибших гражданских лиц в Украине будут платить 15 млн грн: кого касается решение Кабмина

В Украине собираются принять законопроект о выплате семьям гражданских лиц, которые погибли во время участия в в мерах обороны Украины вместе с военными формированиями. Предполагается, что единовременное пособие составит 15 млн грн.

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Соответствующий законопроект утвердил Кабинет министров на заседании 22 ноября. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В настоящее время такая выплата составляет 1,9 млн грн, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль. То есть, выплату увеличат на 13,1 млн грн.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о назначении единовременной денежной помощи", – говорится в сообщении Мельничука. В частности, предусмотрены:

назначение выплаты 15 млн грн семьям гражданских лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях обороны Украины вместе с военными формированиями.

доплата тем, кто получил частичную компенсацию – до суммы 15 млн грн;

– до суммы 15 млн грн; уточнение оснований предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

"В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн. Мы предлагаем увеличить его до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо. Это поможет поддержать семьи погибших, защищая наше государство и будущее", – пояснил Денис Шмыгаль. Напомним, выплату 15 млн сейчас получают семьи погибших при защите Украины военнослужащих.

Теперь документ будет подан на рассмотрение парламента. Именно народные депутаты примут окончательное решение.

Ранее в Украине уже упростили оформление денежной выплаты военнослужащим, получившим инвалидность в результате боевых действий или родным павших военных Заявки можно подавать в Дії и Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Решение о назначении и выплате единовременного пособия принимает Минветеранов. Если заявление будет одобрено, средства единовременного пособия будут скрываться на банковский счет получателя.

Право на получение денежной помощи у погибшего военнослужащего имеют его родственники, кроме тех, кто не проживает в Украине или был осужден за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество агрессору. В частности, право на выплаты имеют:

родители погибшего;

одна из супругов;

дети младше 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

(включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего); иждивенцы погибшего (члены семьи, которые находились на полном содержании погибшего или получали от него основную финансовую помощь).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при ранении во время службы военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц во время лечения, а также единовременную помощь, которая может достигать 1 211 200 грн в зависимости от группы инвалидности. Для получения этих выплат важно своевременно предоставить необходимые документы и соблюдать установленные условия.

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