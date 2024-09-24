В Украине изменили правила выплат семьям погибших военных: что необходимо знать

Украинским военнослужащим, получившим инвалидность в результате боевых действий или родным павших военных, будет легче получить денежную помощь от государства. Заявки можно будет подавать в Действии и Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения в порядок назначения и выплаты пособий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" Кабинет министров внес 24 сентября.

Теперь заявители будут обращаться за назначением и выплатой единовременной денежной помощи в Министерство по делам ветеранов. При этом заявление может подаваться через ближайший ЦНАП или в электронном виде:

через Единый государственный реестр ветеранов войны;

портал государственных услуг Действие.

Решение о назначении и выплате единовременного пособия будет приниматься Минветеранов. Если заявление будет одобрено, средства единовременного пособия будут скрываться на банковский счет получателя.

Выплаты семьям умерших воинов: кто имеет право

Право на получение денежной помощи у погибшего военнослужащего имеют его родственники, кроме тех, кто не проживает в Украине или был осужден за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество агрессору. В частности, право на выплаты имеют:

родители погибшего;

одна из супругов;

дети младше 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

(включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего); иждивенцы погибшего (члены семьи, которые находились на полном содержании погибшего или получали от него основную финансовую помощь).

Также, согласно законодательству, помощь могут получить совершеннолетние дети до 23 лет, находящиеся на учебе и получавшие алименты, а также братья, сестры и внуки, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего. Важно отметить, что помощь распределяется равными частями между всеми членами семьи, имеющими право.

Размер денежной помощи зависит от обстоятельств гибели военнослужащего:

15 миллионов гривен выплачивается, если военнослужащий погиб во время боевых действий на фронте;

выплачивается, если военнослужащий погиб во время боевых действий на фронте; 2,15 миллиона гривен (750-кратный прожиточный минимум) выплачивается в случае гибели военнослужащего, если он не был оформлен ни в одной из военных структур или погиб не в боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при ранении во время службы военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц во время лечения, а также единовременную помощь, которая может достигать 1 211 200 грн в зависимости от группы инвалидности. Для получения этих выплат важно своевременно предоставить необходимые документы и соблюдать установленные условия.

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