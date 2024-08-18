Ранения при защите Украины: на какие суммы могут рассчитывать военнослужащие

При ранении во время службы военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц во время лечения, а также единовременную помощь, которая может достигать 1 211 200 грн в зависимости от группы инвалидности. Для получения этих выплат важно своевременно предоставить необходимые документы и соблюдать установленные условия.

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Об этом пишет ArmyInform. В случае ранения или травмы во время исполнения обязанностей военнослужащие имеют право на различные виды денежных выплат и пособий. Эти выплаты помогают обеспечить финансовую стабильность при лечении и реабилитации.

Денежное довольствие во время лечения

При получении ранения, связанного с защитой Родины, за военнослужащим сохраняется денежное довольствие за последней занимаемой должностью. Эта выплата осуществляется на весь период лечения, но не дольше 12 месяцев подряд.

Важно помнить, что для продолжения выплат необходимо не позднее чем через четыре месяца после начала лечения пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией (ВЛК). Этот обзор определяет, нужно ли длительное лечение и следует ли продолжать выплаты.

Дополнительное вознаграждение за ранение

Если ранение было получено при защите Родины, военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен в месяц. Это вознаграждение выплачивается:

во время пребывания на стационарном лечении (включая лечение за границей);

(включая лечение за границей); при отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.

Для получения этого вознаграждения необходимо предоставить справку об обстоятельствах травмы (форма №5). Важно, чтобы в этой справке было указано, что ранение произошло во время защиты Родины, а также что военнослужащий соблюдал правила безопасности, находился в средствах индивидуальной защиты, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Невыполнение этих условий может стать основанием для отказа в выплате дополнительного вознаграждения.

Единовременная денежная помощь в случае инвалидности

Если ранение привело к инвалидности, военнослужащий имеет право на единовременную денежную помощь. Размер этого пособия зависит от группы инвалидности, а также от прожиточного минимума, установленного на момент выплаты. По состоянию на 2024 год установлены следующие суммы:

I группа инвалидности – 1 211 200 грн;

– 1 211 200 грн; ІІ группа инвалидности – 908 400 грн;

– 908 400 грн; ІІІ группа инвалидности – 757 000 грн;

Единовременное пособие предоставляется не только в случае ранения во время исполнения военных обязанностей, но и в случае получения инвалидности из-за заболевания или травмы во время службы. Для таких случаев суммы выплат также зависят от группы инвалидности:

I группа инвалидности – 363 360 грн;

ІІ группа инвалидности – 272 520 грн;

– 272 520 грн; ІІІ группа инвалидности – 211 960 грн.

Выплаты при частичной потере трудоспособности

В случае если военнослужащий потерял трудоспособность частично, ему также предусмотрена единовременная денежная помощь. Сумма выплаты зависит от степени потери трудоспособности, которую определяет медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК).

Базовой суммой для расчета 211 960 грн. К примеру, если МСЭК устанавливает 20% потери трудоспособности, размер выплаты составит 42 392 грн.

Ограничен или непригоден после ранения

Если после ранения военнослужащий был признан ограниченно пригодным или непригодным с пересмотром через 6–12 месяцев, то:

в течение двух месяцев выплачивается денежное довольствие по последней занимаемой должности;

после двух месяцев выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн. в месяц до окончания пребывания в распоряжении.

Чтобы избежать проблем с выплатами, во время лечения желательно постоянно находиться на связи с командиром и сообщать обо всех изменениях. Обязательно следует хранить все медицинские документы, такие как выводы ВЛК, справки об обстоятельствах ранения и другие документы. Без них потом может быть очень тяжело доказать свое право на выплаты.

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