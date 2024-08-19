Выплата за погибшего воина в Украине: кто может получить, какие сроки и правила

Семьи погибших военнослужащих имеют право на получение денежной помощи в размере до 15 миллионов гривен в зависимости от обстоятельств гибели. Для получения выплаты необходимо собрать определенный пакет документов и подать их в соответствующие органы.

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OBOZ.UA разобрался, на какие выплаты может рассчитывать семья погибшего. Право на получение денежной помощи у погибшего военнослужащего имеют следующие категории родственников и близких:

родители погибшего;

одна из супругов;

дети младше 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

(включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего); иждивенцы погибшего (члены семьи, которые находились на полном содержании погибшего или получали от него основную финансовую помощь).

Также, согласно законодательству, помощь могут получить совершеннолетние дети до 23 лет, находящиеся на учебе и получавшие алименты, а также братья, сестры и внуки, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего. Важно отметить, что помощь распределяется равными частями между всеми членами семьи, имеющими право.

Однако родственники, не проживающие в Украине, или те, кто осужден за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество агрессору, не имеют права на эти выплаты. Размер денежной помощи зависит от обстоятельств гибели военнослужащего:

15 миллионов гривен выплачивается, если военнослужащий погиб во время боевых действий на фронте;

выплачивается, если военнослужащий погиб во время боевых действий на фронте; 2,15 миллиона гривен (750-кратный прожиточный минимум) выплачивается в случае гибели военнослужащего, если он не был оформлен ни в одной из военных структур или погиб не в боевых действиях.

Для получения выплаты необходимо собрать пакет документов. После уведомления о гибели военнослужащего его семья должна обратиться к военному руководству, чтобы получить:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

об исключении погибшего из списка личного состава воинской части; документ о причинах и обстоятельствах гибели;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего;

о составе семьи военнослужащего; свидетельство о смерти военнослужащего;

военнослужащего; свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);

погибшего (для выплаты родителям); свидетельство о браке (для выплаты супруге или мужу);

(для выплаты супруге или мужу); свидетельство о рождении ребенка (для выплаты ребенку).

После получения этих документов следует подать их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) вместе с заявлением на получение выплаты. Сумма выплаты начисляется поэтапно:

сначала выплачивается 1/5 от назначенной суммы;

остаток (4/5) выплачивается частями в течение следующих 40 месяцев.

Деньги поступают на банковский счет, указанный в заявлении. Право на получение помощи можно реализовать в течение трех лет с даты смерти военнослужащего, указанной в свидетельстве о смерти. Если кто-либо из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, их доля распределяется между другими родственниками, имеющими на это право.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при ранении во время службы военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц во время лечения, а также единовременную помощь, которая может достигать 1 211 200 грн в зависимости от группы инвалидности. Для получения этих выплат важно своевременно предоставить необходимые документы и соблюдать установленные условия.

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