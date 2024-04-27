В Украине появится новый вид оренды: будет дешевле обычной

В Украине презентовали новый законопроект "О доступном жилье". Он, среди прочего, предполагает введение социальной оренды. Для этого увеличат количества недвижимость, которой будут владеть местные общины. Это жилье будут сдавать в оренду по низким ценам для тех, кто нуждается в поддержку. Речь в первую очередь идет о переселенцах.

Об этом говорится в материалах OBOZ.UA. В первую очередь социальная аренда должна помочь вынужденным переселенцам, а таких в Украине – 5 млн человек. Большинство из них не может позволить себе аренду недвижимости. Более того, часто аренда недоступна и для тех, кто не покидал свой город. Согласно расчетам международного сервиса Numbeo, в среднем в Украине стоимость аренды квартиры в отдаленном от центра районе составляет 9 тыс. грн.

В то же время средняя зарплата после уплаты налогов, по данным этого же сервиса, составляет 15,2 тыс. грн. То есть стоимость аренды составляет около 69% средней зарплаты. А вот в Германии при средней зарплате 119 тыс. грн (в эквиваленте) средняя стоимость аренды – 29,6 тыс. грн. То есть менее 25% средней зарплаты.

Работающий немец со средней зарплатой имеет возможность арендовать квартиру в Германии и иметь достаточно средств, чтобы удовлетворить свои потребности. У украинца в Украине такой возможности, к сожалению, нет. Напрямую социальная аренда эту проблему не решит. Однако во многих тыловых городах спрос на аренду бюджетного жилья создают в первую очередь переселенцы. Это 5 млн человек, переехавших из своих городов и кардинально изменивших рынок аренды. Если переселенцам предоставят возможность пользоваться социальной арендой, это снизит спрос на аренду обычных квартир и может привести к стабилизации цен там, где из-за переселенцев они значительно выросли.

К примеру, во Львове за время полномасштабной войны стоимость аренды взлетела на 60%, в среднем до 16 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Именно во Львове и планируют построить один из первых новых многоквартирных социальных домов. Еврокомиссия выделила 19,5 млн евро на строительство 8 многоквартирных домов. Здесь сможет жить около 700 переселенцев.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все – с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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