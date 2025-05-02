Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: в каких госучреждениях зарабатывают больше всего

Зарплаты украинских чиновников за месяц (с февраля по март) выросли на 2,81 тыс. грн, а за год – на 7,3 тыс. грн. грн (или 15,56%) больше показателя марта-2024. А больше всего получают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) – 115,9 тыс. грн.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. По подсчетам ведомства, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти в марте-2025 составляет 54,22 тыс. грн, тогда как в феврале этот показатель составил 51,41 тыс. грн. грн, а в феврале-2024 – 46,9 тыс. грн.

Следует отметить, что НАПК – единственное ведомство, где средняя зарплата превышает 100 тыс. грн. Также к десятке госучреждений, где платят больше всего, относятся:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 91,34 тыс. грн;

– 91,34 тыс. грн; Аппарат Верховной рады – 81,47 тыс. грн;

– 81,47 тыс. грн; Антимонопольный комитет – 81,20 тыс. грн;

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 79,46 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации Украины – 65,01 тыс. грн;

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 63,84 тыс. грн;

Секретариат Кабинета министров – 62,28 тыс. грн;

Государственное управление делами – 61,26 тыс. грн.

Счетная палата – 60,35 тыс. грн.

Впрочем, далеко не всюду госслужащие зарабатывают большие деньги. В некоторых из них работники получают в 3 раза меньше, чем в НАПК, но все равно больше средней зарплаты, заложенной в Госбюджет-2025 – 24,4 тыс. грн. Самые маленькие средние зарплаты получают сотрудники следующих учреждений:

Национальная служба посредничества и примирения – 29,34 тыс. грн;

Государственная инспекция энергетического надзора Украины – 32,15 тыс. грн;

Государственная служба Украины по делам детей – 33,87 тыс. грн;

Государственное агентство резерва Украины – 34,82 тыс. грн;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками – 36,02 тыс. грн.

Следует отметить, что зарплаты чиновников в Украине рассчитываются с учетом ряда факторов. Главные составляющие дохода госслужащего:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Как сообщалось, OBOZ.UA. номинальная зарплата в Украине, согласно текущему прогнозу Нацбанка, в 2025-м вырастет на 17%, в 2026-м – на 9,4%, а в 2027-м – на 8,1%. В то же время, реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличится в этом году на 3,9%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!