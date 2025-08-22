В Украине появится новая онлайн-"валюта": кто сможет заработать и куда потратить

В приложении для школьников "Мрія" появится собственная валюта – "мрійки". Ее можно будет потратить на билеты в кино, мастер-классы или квесты. Зарабатываться такая будет за выполнение квестов в приложении.

Видео дня

Об этом сообщил на странице в TikTok министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что, по оценкам аналитиков Минцифры, по состоянию на 1 сентября к "Мрии" присоединятся около 2000 школ по всей Украине.

Как будет работать "валюта" в школах

"Мрийки" появятся в приложении 1 октября – на этапе бета-теста они станут доступными для 10-15 тыс. детей. А с 1 января первого квартала 2026 года проект распространят на все школы страны (государственного и частного типа), которые присоединятся к "Мрії".

По своей сути "мечты" будут баллами за выполненные задания – например, повышенные баллы в школе, успешное участие в викторине внутри приложения. Задания будут формироваться с применением технологии искусственного интеллекта и будут включать темы из разных школьных предметов. Также баллы будут начисляться за улучшение оценок.

"То есть система генерирует вам задачи, вы их делаете, получаете виртуальную валюту – "мечты", а потом можете в сетях различных, кинотеатрах или магазинах обменять их на конкретные продукты или услуги", — отметил Федоров.

Собственной валютой можно рассчитаться в компаниях-партнерах. Пока не раскрывается, кто именно уже присоединился к проекту, но Федоров отметил, что баллы можно будет потратить на:

билеты в кино;

мастер-классы;

квесты;

обучающие курсы.

"Наша цель – не просто запустить что-то "для фана", а привлечь детей к процессу обучения, сделать так, чтобы они больше узнавали. И это только одна услуга, в "Мрии" есть много чего другого полезного", – отметил глава Минцифры.

В Украине раздают по 5000 грн на первоклашек

В 2025 году украинские семьи с первоклассниками получат от государства по 5 000 грн для подготовки ребенка к школе. Новую выплату "Пакет школьника" можно оформить через приложение Дія или в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Программа создана для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи в период, когда ребенок делает первый шаг в обучение. Помощь могут оформить родители или законные представители детей, зачисленных в первый класс в 2025 году, а средства можно потратить:

на канцелярские принадлежности;

детскую одежду;

школьную обувь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что нардепы поддержали в Верховной Раде правительственный законопроект о повышении выплат за рождение ребенка с целью стимулирования рождаемости в Украине. Он предусматривает в частности единовременную выплату 50 тыс. грн родившим женщинам, а также дородовую поддержку некоторым беременным женщинам в размере 7 тыс. грн ежемесячно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!