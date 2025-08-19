Выплату украинкам могут увеличить до 50 тыс. грн: как проголосовали нардепы

Украинкам могут увеличить единовременную выплату после родов до 50 тыс. грн, что почти в 5 раз больше нынешней суммы, которую получают роженицы. Кроме того, некоторые беременные женщины смогут получать по 7 тыс. грн ежемесячно.

Такие изменения предусмотрены правительственным законопроектом №13532, который 19 августа в первом чтении проголосовала Верховная Рада. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), свои голоса за принятие законопроекта отдали 290 народных депутатов.

Детали законопроекта

В пояснительной записке к проекту закона указано, что он преследует сразу несколько целей. А именно:

создание условий для повышения уровня рождаемости;

сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения;

стимулирование развития сети частных учреждений дошкольного образования.

Как предлагают поддерживать рождаемость

Кабмин в целом стремится таким образом преодолеть негативные демографические тенденции. Для этого предлагается реформировать систему поддержки семей, введя следующие меры:

дородовая помощь беременным женщинам, которые не застрахованы в системе соцстраха или не работают официально , на уровне 7 тыс. грн ежемесячно на одного ребенка;

, на уровне 7 тыс. грн ежемесячно на одного ребенка; единовременная выплата при рождении ребенка (всем матерям) – 50 тыс. грн;

50 тыс. грн; пособие по уходу за ребенком до 1 года (для родителей, опекунов или других родственников, фактически ухаживающих за ребенком) – 7 тыс. грн ежемесячно (фактическую сумму после принятия законопроекта определит Кабмин);

программа "єЯсла" (для семей, где хотя бы один из родителей работает) – поддержку по уходу за ребенком в возрасте 1-3 лет для работающих. Ее размер также будет определять правительство;

(для семей, где хотя бы один из родителей работает) – поддержку по уходу за ребенком в возрасте 1-3 лет для работающих. Ее размер также будет определять правительство; "Пакет школьника" – единовременная выплата родителям первоклассников для покупки школьных принадлежностей и одежды.

Кроме того, сохраняется программа "Пакет малыша" – единовременная натуральная помощь родителям новорожденных. Сейчас вместо товаров (подгузников, пеленок, игрушек и другой продукции для самых маленьких) можно получить эквивалентную сумму 7500 грн. Саму программу предлагают сделать более гибкой – заказать помощь можно будет не после рождения, а уже с 36 недели беременности.

