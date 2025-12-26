В Украине появилась новая выплата 50 тыс. грн: как получить деньги

Украинское правительство одобрило финансовую поддержку населения, которое было незаконно лишено свободы Россией. Освобожденные из плена граждане будут единовременно получать от государства 50 тыс. грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она объяснила процедуру получения финансовой помощи.

Какие документы нужно

Подать заявку в Министерство развития общин и территорий Украины.

в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявке предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных , незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины. Предоставить подтверждающий документ о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве (можно получить от правоохранительных органов) – от гражданских, которые вернулись на территорию Украины самостоятельно после незаконного лишения свободы в РФ.

Таким образом, пленных гражданских приравняли в правах к военнослужащим. В октябре президент Владимир Зеленский подписал законопроект о выплате 50 тыс. грн военнослужащим, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном лечении. Помощь будут оказывать не только тем, кто получил ранения, контузии или увечья в плену, но и в связи с обострением хронических заболеваний.

Поддержка освобожденных из неволи гражданских лиц

Независимо от установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, им предоставляются базовые вещи первой необходимости:

продукты питания;

средства гигиены;

сезонная одежда и обувь;

право на бесплатную юридическую, медицинскую, социальную помощь.

После установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины комиссией, они получают право на:

единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения ;

; ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену (имеют право также члены семей освобожденных).

В целом уже осуществили почти 12 тыс. таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен. Из них 359 млн грн – единовременное пособие после освобождения, а 818,7 млн грн – ежегодная помощь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине был изменен порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих Сил безопасности и обороны в период военного положения. Общий размер ЕДП остается без изменений – он составляет 15 миллионов гривен. Вот что изменилось:

