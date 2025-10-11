По 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон о новых выплат военным после плена
Военнослужащие в Украине, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном лечении, будут получать ежемесячную выплату в 50 тысяч грн. То есть теперь помощь окажут не только тем, кто получил ранения, контузии или увечья в плену, но и военным с обострившимся хроническими заболеваниями.
Соответствующий законопроект № 13627 11 октября подписал президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.
Законопроект был подписан через 2 дня после его принятия по втором чтении. Так, 9 октября за введение выплаты проголосовали 244 народных депутата.
Главное, что нужно знать
- Документ устанавливает ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 грн для военных после плена. Выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами).
- Выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения в случаях, когда воин находится в стационаре более 30 дней.
- Ранее финансовая помощь предоставлялась только тем военным, которые в плену получили ранения, контузии или увечья в плену, а теперь средства смогут получить и те, кто страдает от болезней, возникшими или обострившимися вследствие пребывания в плену.
- В случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях выплата приостанавливается, а после обвинительного приговора – отменяются.
- Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных во время содержания в плену.
Порядок выплат помощи в случае гибели военнослужащего
Ранее в Украине изменен порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащих Сил безопасности и обороны в период военного положения. Общий размер ЕДП остается без изменений – он составляет 15 миллионов гривен. Вот что изменилось:
- общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений (15 миллионов гривен);
- выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 миллионов гривен) будет осуществляться немедленно;
- выплата 4/5 от суммы (12 миллионов гривен) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику.
Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенным актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки остаются без изменений.
