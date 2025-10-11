По 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон о новых выплат военным после плена

Военнослужащие в Украине, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном лечении, будут получать ежемесячную выплату в 50 тысяч грн. То есть теперь помощь окажут не только тем, кто получил ранения, контузии или увечья в плену, но и военным с обострившимся хроническими заболеваниями.

Соответствующий законопроект № 13627 11 октября подписал президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Законопроект был подписан через 2 дня после его принятия по втором чтении. Так, 9 октября за введение выплаты проголосовали 244 народных депутата.

Документ устанавливает ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 грн для военных после плена. Выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами).

(включая перемещение между больницами). Выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения в случаях, когда воин находится в стационаре более 30 дней.

лечения в случаях, когда воин находится в стационаре более 30 дней. Ранее финансовая помощь предоставлялась только тем военным, которые в плену получили ранения, контузии или увечья в плену, а теперь средства смогут получить и те, кто страдает от болезней , возникшими или обострившимися вследствие пребывания в плену.

, возникшими или обострившимися вследствие пребывания в плену. В случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях выплата приостанавливается, а после обвинительного приговора – отменяются.

или военных преступлениях выплата приостанавливается, а после обвинительного приговора – отменяются. Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных во время содержания в плену.

Порядок выплат помощи в случае гибели военнослужащего

Ранее в Украине изменен порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащих Сил безопасности и обороны в период военного положения. Общий размер ЕДП остается без изменений – он составляет 15 миллионов гривен. Вот что изменилось:

общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений (15 миллионов гривен);

выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 миллионов гривен) будет осуществляться немедленно ;

; выплата 4/5 от суммы (12 миллионов гривен) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику.

Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенным актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки остаются без изменений.

Как ранее писал OBOZ.UA, также в Украине упростили систему награждения военных. Она будет состоять всего из двух уровней согласования. В Министерстве обороны ожидают, что новый порядок позволит сократить сроки и сделать процесс награждения более прозрачным и эффективным.

