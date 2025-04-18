В Украине повысят стипендии: сколько будут платить и кто получит

В Украине повысят выплаты курсантам военных учебных заведений. По новым правилам, они смогут получать стипендии в размере до 20 тыс. гривен в месяц.

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Об этом во время "Часа правительства" в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы одного из нардепов. Глава правительства заверил, что президент Владимир Зеленский уже подписал постановление о новых стипендиях для курсантов, поэтому они будут составлять:

8 тыс. гривен – для всех курсантов;

– для всех курсантов; 20 тыс. гривен – для тех, кто учится отлично на последнем выпускном курсе.

Шмыгаль подчеркнул, что во время прохождения практики курсанты также будут получать около 20 тыс. гривен в месяц. На сегодняшний день курсанты военных заведений, независимо от курса обучения, получают 2 350 гривен стипендии.

"Все эти параметры уже приняты, опубликованы. На прошлой неделе мы приняли это постановление. Она начинает работать с 1 мая", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в системе Вооруженных сил Украины насчитывают 15 высших военных учебных заведений, которые готовят по системе бакалавр-магистр. Как сообщалось в Министерстве обороны, в конце прошлого года заместитель министра обороны Сергей Мельник на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного сообщил о перерасчете стипендий.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые будут приравниваться к контрактной службе, тогда он будет 0,000 грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине утвердили новый механизм выплат для военных, попавших в плен или пропавших без вести. Выплаты хранятся в полном объеме и оформляются на лиц, определенных военным или законодательно уполномоченным.

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