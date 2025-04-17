В Украине утвердили новые правила выплат для пленных военных и пропавших без вести: что изменилось

В Украине утвердили новый механизм выплат для военных, попавших в плен или пропавших без вести. Выплаты хранятся в полном объеме и оформляются на лиц, определенных военным или законодательно уполномоченным.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины постановлением от 15 апреля №449 (ниже приводим новый порядок). Выплаты предусмотрены для лиц, определенных самими военными в специальном личном распоряжении, составленном на случай плена, интернировании или исчезновении.

Если такого документа нет, то выплаты назначаются членам семьи в соответствии с действующим законодательством. За пленными военнослужащими сохраняется:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

ежемесячные надбавки, доплаты и премии неизменного характера;

одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

Кроме того, в выплаты включена индексация и перерасчет с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия. Выплата производится со дня захвата в плен, интернирования или исчезновения. Для назначения денежного довольствия необходимо подать заявление и ряд документов, в частности:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о браке, рождении детей и т.п.);

данные о банковском счете (в формате IBAN).

Документы представляются лично, по почте или по электронной почте. Командир части должен рассмотреть заявление в течение 15 календарных дней. Выплаты не производятся в случаях:

добровольной сдаче в плен;

дезертирство или самовольное оставление части;

если определенное лицо имеет/приобрело гражданство РФ или Белоруссии, постоянно проживает на их территории или осуждена за госпредательство, коллаборацию и т.п.;

если документы представлены не в полном объеме.

В случае отказа в выплате заявитель имеет право повторно подать документы после устранения причин или обжаловать решение в суде. Денежное довольствие выплачивается ежемесячно до:

дать освобождение военного из плена или признание его погибшим;

дать вынесение судебного решения о безвестном отсутствии;

дать исключение из личного состава.

Если выплаты были произведены до установления факта добровольной сдачи или других обстоятельств, они не подлежат возврату. Ранее правительство также утвердило порядок передачи военнослужащим личного распоряжения о лицах, которым в случае плена или исчезновения должно начисляться денежное довольствие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским военнослужащим до конца военного положения предоставляется 30 дней ежегодного отпуска. Но по разным причинам не все успевают использовать все эти дни вовремя – поскольку перенести их нельзя, за эти дни можно получить денежную компенсацию.

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