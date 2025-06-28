В Украине пересчитают пенсии: кто получит на 2 тыс. грн больше

В Украине в 2026-м минимальную пенсию планируют повысить всего на 203 грн. Это не позволит компенсировать рост инфляции за 2025-й, когда минимальную пенсию не повышали, и 2026-й. Вместе с тем повезет тем украинцам, которые получают максимальную пенсию. Их пенсия в результате повышения прожиточного минимума может вырасти на 2 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн. Как и в случае с индексацией минималки, этого недостаточно даже чтобы обеспечить уровень физиологического выживания. Фактический размер прожиточного минимума для украинца пенсионного возраста составляет более 6,7 тыс. грн.

Украинцы получают возрастные доплаты

Также украинцы имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров в возрасте старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340,35 грн. Речь идет о таких суммах:

до 570 грн – людям старше 80 лет;

до 456 грн – людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн – людям в возрасте от 70-75 лет.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

По состоянию на 1 апреля (это самые свежие цифры) пенсию в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Большинство имеет пенсию до 5 тыс. грн. Такую выплату получают 56,6%. В то же время более 10 тыс. грн получают пенсию всего 1,5 млн человек (или 14,5% от общего количества).

Средняя пенсия в Украине составляет 6,3 тыс. грн. А если не учитывать специальных пенсионеров (это военные, прокуроры, судьи и т.д.), то средняя пенсия составляет чуть больше 6 тыс. грн. Больше всего повезло судьям. Сейчас они получают среднюю пенсию в размере 108,3 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!