НБУ переписал условия переводов за границу: украинцам объяснили новые валютные правила

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил условия покупки и перевода валюты за границу для нерезидентов, работающих в украинских компаниях. Новые правила призваны облегчить привлечение высококвалифицированных специалистов в оборонную отрасль и не только.

Видео дня

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, выступая в Верховной Раде 14 мая. Он отметил, что все изменения прошли консультации с Международным валютным фондом (МВФ), который признал их целесообразными, и получили поддержку Европейской бизнес ассоциации.

Кого затрагивают новые изменения

Новые правила, объявленные Нацбанком 25 апреля, позволят высококвалифицированным специалистам переводить за границу только зарплату или приравненные к ней выплаты. Смягчение касается исключительно нерезидентов – людей, которые постоянно проживают за рубежом и предоставляют услуги украинским компаниям.

"Мы не предоставили нерезидентам возможность бесконтрольно переводить деньги. Мы упростили условия покупки и перевода валюты для нерезидентов, ведь существующие ограничения значительно усложняли привлечение высококвалифицированных специалистов в украинские компании", – объяснил Пышный.

По его словам, за более чем четыре полномасштабной года войны НБУ уже 80 раз менял валютные ограничения – реагируя на запросы правительства, бизнес-ассоциаций и вопросы обороноспособности. Это необходимо было, чтобы дать украинской экономике и предпринимателям дополнительные ресурсы для восстановления.

Что изменилось

Упрощение покупки валюты для оборонных предприятий.

для оборонных предприятий. Увеличение возможностей покупки и перевода валюты для военнослужащих-нерезидентов – для привлечения легионеров в Силы обороны.

– для привлечения легионеров в Силы обороны. Создание условий для реализации правительственной программы поддержки украинцев за рубежом .

. Упрощение условий покупки и перевода валюты для привлечения высококлассных специалистов-нерезидентов в украинские компании.

Украинские компании смогут осуществлять выплаты на зарубежные счета нерезидентов, которые являются членами наблюдательных советов, директорами или представителями исполнительного органа. Речь идет не только о банках, но и о руководстве других компаний – в частности оборонной сферы. Изменения касаются выплат, начисленных с 1 мая 2026 года.

Главная цель – решить ключевую проблему: сложность привлечения высококвалифицированных иностранцев в украинские компании, в частности для перезагрузки наблюдательных советов государственных предприятий и банков.

Также OBOZ.UA сообщал, что НБУ разрешил украинцам покупать иностранную валюту и накапливать ее на счетах для дальнейшей оплаты лечения за рубежом. Новые правила уже действуют с 4 апреля и распространяются, как на пациентов, так и на их родственников и благотворительные фонды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!