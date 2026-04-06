Новое правило уже действует: кому НБУ разрешил накапливать валюту на счетах

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил украинцам покупать иностранную валюту и накапливать ее на счетах для дальнейшей оплаты лечения за рубежом. Новые правила уже действуют с 4 апреля и распространяются, как на пациентов, так и на их родственников и благотворительные фонды.

Об этом говорится в соответствующем сообщении Нацбанка. Отныне украинцы могут заранее формировать необходимую сумму в валюте, не рискуя потерять деньги на колебаниях курса или ограничениях.

Нововведение касается как самих пациентов, так и их родственников или благотворительных фондов, которые занимаются сбором средств. Ранее законодательство позволяло покупать валюту и сразу переводить ее за границу для оплаты лечения и сопутствующих расходов – без ограничений по сумме.

Однако механизма накопления не существовало, ведь средства нужно было или тратить сразу, или держать в гривне до момента полного сбора, что создавало дополнительные финансовые риски. Теперь ситуация изменилась. Украинцы могут открывать счета в банках и постепенно покупать валюту, сохраняя ее до момента, когда будет собрана полная сумма для расчета с иностранной клиникой.

Отмечается, что это особенно важно для сложных и дорогостоящих операций, когда сбор средств длится месяцами. В Нацбанке объясняют, что решение направлено на облегчение финансовых процессов для людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Фактически это позволяет сделать сбор средств более предсказуемым, прозрачным и удобным, уменьшая валютные риски.

"Действующие нормы валютного законодательства позволяют физическим лицам осуществлять покупку и перевод средств для оплаты лечения в медицинских учреждениях иностранного государства, а также сопутствующих дополнительных расходов, связанных с лечением, без ограничения по сумме", – отмечает регулятор. В то же время регулятор подчеркивает, что новые правила не окажут существенного влияния на валютный рынок страны.

Объемы таких операций остаются относительно небольшими, а сам механизм направлен прежде всего на социальную поддержку граждан. По словам НБУ, это свидетельствует о постепенной адаптации финансовой системы к новым экономическим реалиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составляла 1,651 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн.

