НУ изменил валютные ограничения: какие правила теперь действуют

Национальный банк Украины(НБУ) с 25 апреля 2026-го изменил валютные ограничения. В частности, упростили условия для покупки валюты оборонными предприятиями. При выполнении заявок предприятий на покупку валюты банки смогут не учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах.

Как говорится в сообщении НБУ, не учитывать остатки можно если средства получены от иностранных государств или уполномоченных ими агентств на финансирование контрактов по производству товаров военного назначения и двойного использования, конечными получателями которых являются составляющие сил безопасности и сил обороны. А также:

покупка иностранной валюты осуществляется за счет бюджетных средств на цели выполнения государственного контракта с целью производства товаров военного назначения, конечным получателем которых являются составляющие сил безопасности и сил обороны.

Также увеличиваются возможности покупки валюты и ее перевода за границу для военнослужащих-нерезидентов (иностранцев) с целью привлечения легионеров в силы обороны. Военнослужащие-нерезиденты смогут без ограничений покупать и переводить за границу иностранную валюту в сумме полученного денежного обеспечения, если такие средства были зачислены на счет военнослужащего с 01 мая 2026 года.

По средствам, которые были зачислены на счет военнослужащего до 01 мая 2026 года, будет действовать действующий лимит, не превышающий 400 000 гривен в эквиваленте на календарный месяц.

Кроме того, для обеспечения равных условий социальной защиты военнослужащих-нерезидентов Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины банкам предоставлена возможность зачислять средства в гривне в пределах Украины от юридических лиц-резидентов, физических лиц-резидентов и нерезидентов на текущие счета всех военнослужащих-нерезидентов независимо от их гражданства.

Уточняется перечень документов, на основании которых банки и небанковские поставщики платежных услуг осуществляют идентификацию и верификацию военнослужащих при открытии счетовНациональный банк предоставил возможность для идентификации и верификации военнослужащих использовать военно-учетный документ военнослужащего нового образца по форме, установленной Министерством обороны Украины, и военный билет, удостоверение офицера, удостоверение генерала, которые являются действительными на момент открытия счета военнослужащему.

Упрощаются отдельные условия покупки и перевода валюты с целью привлечения высококвалифицированных специалистов-нерезидентов в украинские компанииУкраинским компаниям разрешено покупать и переводить иностранную валюту на счета физических лиц-нерезидентов – членов наблюдательных советов / советов директоров / исполнительных органов этих компаний, открытые за пределами Украины, в сумме выплат, начисленных с 01 мая 2026 года, по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, физические лица-нерезиденты смогут покупать и переводить за границу иностранную валюту в сумме выплат, поступивших с 01 мая 2026 года на их счета в национальной валюте в банках Украины как заработная плата, другие выплаты, полученные в соответствии с Законом Украины "Об оплате труда", выплаты по гражданско-правовым договорам.

