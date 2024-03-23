В Украине переписали цены на аренду квартир: сколько стоит жилье

За последние полгода цены на аренду квартир в городах миллионниках выросли не более чем на 8% – рынок стабилен. Единственный город, где существенно выросли цены – это Днепр.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Да, в некоторых городах цены на жилье снизились, речь идет о Львове. Что с ценами:

Киев

1-комнатные – 14 000 гривен (+7% за полгода);

2-комнатные – 20 000 гривен (+2% за полгода)

;3–комнатные – 32 500 гривен (+4% за полгода).

Львов

1-комнатные – 15 500 гривен (+1% за полгода);

2-комнатные – 17 000 гривен (-5% за полгода);

3-комнатные – 19 450 гривен (-7% за полгода).

Днепр

1-комнатные – 10 500 гривен (+14% за полгода);

2-комнатные – 18 000 гривен (+33% за полгода);

3-комнатные – 19 000 гривен (+23% за полгода).

Одесса

1-комнатные – 7 350 гривен (–8% за полгода);

2-комнатные – 9 700 гривен (–3% за полгода);

3-комнатные – 15 450 гривен (+3% за полгода).

Харьков

1-комнатные – 4 000 гривен (цена не изменилась);

2-комнатные – 6 000 гривен (цена не изменилась);

3-комнатные – 8050 гривен (+0,6% за полгода).

В августе-сентябре в столице и некоторых активных регионах даже ощущалась сезонность – цены выросли на полтора месяца и вместе со спадом спроса вернулись назад. Учитывая, что рынок стабилен уже почти год, аналитики прогнозируют сезонное повышение цен и весной тоже.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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