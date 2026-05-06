В Украине переписали правила назначения пенсии: как теперь можно подтвердить страховой стаж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Он меняет подход к подтверждению трудового стажа для назначения пенсий. Главное изменение касается возможности подтверждения стажа без бумажной трудовой книжки или полного пакета документов с предыдущих мест работы или учебы.

Это особенно актуально для людей, чьи документы были потеряны или остались на временно оккупированных территориях. Эти изменения содержатся в законе №4851-9.

Согласно новым правилам, подтверждение трудового стажа теперь возможно на основе данных из различных цифровых государственных реестров. Если в электронных системах есть информация о работе или иной занятости человека, она может быть зачислена в страховой стаж.

Если трудовая книжка отсутствует или содержит неточные записи стажа (особенно за период до 2000 года), определяется порядок подтверждения стажа. Для этого будут использоваться другие документы:

справки и выписки с предприятий;

сведения о выплате зарплаты;

банковские транзакции по начислениям;

трудовые договоры;

архивные документы;

показания свидетелей;

решения суда.

Среди нововведений то, что если работодатель не уплатил страховые взносы, но подал отчетность, где сумма начислений соответствует минимальному страховому взносу, этот период работы все равно засчитывается в стаж человека. Ответственность за неуплату перекладывается на работодателя.

Также на работников Пенсионного фонда возлагается прямая обязанность помогать гражданам. Это будет заключаться в содействии сбора документов и поиска информации о стаже в базах данных.

Органы фонда смогут:

самостоятельно получать сведения о человеке из государственных электронных реестров и систем;

сообщать человеку об отсутствующих в реестрах данных;

помогать собрать документы в архивах или на предприятиях, а не просто отказывать в назначении пенсии.

Ожидается, что эти изменения помогут сотням тысяч украинцев проще оформлять пенсию и учитывать ранее не подтвержденные периоды работы, что может повлиять и на размер выплат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы, которые не успеют оцифровать трудовую книжку до 10 июня, могут столкнуться с трудностями при подтверждении стажа. Поэтому стоит все подать сканкопии и проверить данные заранее, чтобы избежать проблем с начислением пенсии в будущем.

