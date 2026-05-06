Украинцы имеют дедлайн для оцифровки трудовых книжек: что будет, если не успеть

Украинцы, которые не успеют оцифровать трудовую книжку до 10 июня, не получат штрафов и не потеряют стаж автоматически, но могут столкнуться с трудностями при его подтверждении, особенно за периоды до 2004 года. Именно поэтому стоит все же подать сканкопии и проверить данные заранее, чтобы избежать проблем с начислением пенсии в будущем.

Об этом напомнил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Переход на электронные трудовые книжки длился пять лет и имеет целью упростить учет трудового стажа.

Сегодня именно страховой стаж является ключевым фактором для определения права на пенсию и ее размера. При этом данные о стаже после 1 января 2004 года уже хранятся в электронном реестре. А вот информацию за предыдущие периоды часто нужно подтверждать и именно здесь важную роль играет оцифровка бумажных документов.

Ошибки в записях, нечеткие печати или утраченные документы могут привести к тому, что часть стажа просто не будет учтена. Именно поэтому украинцам рекомендуют заранее перевести свои трудовые книжки и другие важные документы в электронный формат.

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда после подачи сканкопий в кабинете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) длительное время отображается статус "В работе", "В обработке" или "На контроле ЕТК". Отмечается, что это не является проблемой. Наоборот – это означает, что документы уже приняты и находятся на рассмотрении. Повторно подавать их не нужно.

Задержки связаны с большой нагрузкой на Пенсионный фонд. В некоторых случаях еще обрабатываются заявки, поданные в конце 2025 года. Повторная подача необходима только в двух случаях:

если статус обращения изменен на "Отклонено";

если появился статус "Отменено исполнение".

Это означает, что в документах есть ошибки или недостаточно информации. Причину отказа можно найти в соответствующем сообщении в кабинете. После исправления недостатков документы нужно подать снова.

Пенсионный фонд имеет определенную очередность обработки обращений. В первую очередь рассматриваются документы людей, которым осталось до пенсии 2 года или меньше и подтверждение стажа за периоды до 1 июля 2000 года.

Для других категорий четких сроков рассмотрения не установлено, поэтому ожидание может затянуться, это не является нарушением. Один из главных вопросов – предусмотрены ли санкции за несвоевременную оцифровку. Ответ однозначный – штрафов нет. Законодательство не предусматривает наказания ни для работников, ни для работодателей за:

неподачу документов до 10 июня;

подачу после этой даты;

длительную обработку обращения ПФУ.

Даже если документы не успеют обработать до дедлайна, это не будет иметь негативных последствий. Еще один распространенный страх, что трудовой стаж "сгорит". На самом деле этого не произойдет.

Стаж не исчезает, но может потребовать подтверждения. Особенно это касается периодов до 2004 года, которые не внесены в электронные реестры. Если документы утеряны или содержат ошибки, подтверждение стажа может стать более сложным и даже потребовать обращения в суд. Именно поэтому оцифровка – это не формальность, а способ обезопасить себя от проблем в будущем.

Даже после 10 июня подать сканкопии трудовой книжки будет возможно. Переход на электронный формат не прекращается мгновенно, а сам дедлайн может быть пересмотрен. Подать документы можно самостоятельно через портал Пенсионного фонда:

авторизоваться с помощью КЭП;

выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ" – "Сведения о трудовых отношениях";

заполнить данные и дать согласие на обработку информации;

загрузить сканкопии документов;

подписать и отправить заявление.

Важно, чтобы сканы были качественными, полными и читабельными. Все страницы нужно подавать в хронологическом порядке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже сейчас около 75% бизнеса не могут закрыть вакансии из-за войны, выезда населения и демографического кризиса, поэтому государство активно привлекает иностранных работников. Трудовые мигранты работают преимущественно в строительстве, логистике, агросекторе и медицине.

