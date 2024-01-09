В Украине перечислили выплаты за работу для ВПЛ: что изменится

В Украине в 2023 году правительство выплатило 181 млн грн компенсации работодателям, трудоустроившим более 14 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В этом году государство повышает размер компенсаций тем, кто будет брать на работу переселенцев – с 1 января его размер увеличен до 7 100 грн в месяц, а с апреля – до 8 000 грн.

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Также увеличена продолжительность выплаты компенсации – с 2-х до 3-х месяцев, а за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью работодатель сможет получать такую компенсацию 6 месяцев. Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

“Более 8 тысяч работодателей получили от Правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. В общей сложности предпринимателям было перечислено 181 млн грн компенсации. Благодаря финансовому стимулированию работодателей по этой программе, мы помогаем ВПЛ скорее найти работу на новом месте, иметь возможность обеспечивать себя и свою семью", – отметила Бережная.

Напомним, в апреле 2022 года правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу ВПЛ. Цель программы – ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (по состоянию на 1.01.2024 – 7100 грн) в период 3 месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью – в течение 6 месяцев.

Как получить деньги?

Для этого работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через действие или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформляющим статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю пособие в размере 9,6 тыс. грн.

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