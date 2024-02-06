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В Украине обновили процедуру получения водительского удостоверения: сколько нужно платить

Роман Костюченко
Личные финансы
3 минуты
315
В Украине обновили процедуру получения водительского удостоверения

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 22 странах Европы – 6 февраля добавилось еще 5 стран. Стоить это будет около 1 500 грн.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ). Там отметили, что новыми странами стали:

  • Словения;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Бельгия;
  • Швейцария.

"Международную доставку водительских прав мы запустили почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3 500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше – около 70%", – говорится в сообщении.

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 22 странах Европы

Кто может заказать доставку

Как отметили в ГСЦ, эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые за 2 года. А кроме того, если они:

  • потеряли;
  • повредили документ;
  • изменили персональные данные.

Как заказать доставку "прав" за границу

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее следует авторизироваться, после чего:

  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.

"Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу.Международная доставка осуществляется около 15 дней", – рассказали в ГСЦ.

Сколько стоит доставка

В целом доставка водительского удостоверения за границу обойдется в сумму около 1500 грн. В частности:

  • ориентировочная стоимость водительского удостоверения составляет 515 грн за бланк и админуслугу;
  • логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.

В какие страны можно заказать доставку

В настоящее время доставка водительского удостоверения действует для 22 стран Европы. Это:

  • Польша;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Словакия;
  • Румыния;
  • Испания;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Эстония;
  • Чехия;
  • Италия;
  • Болгария;
  • Франция;
  • Нидерланды;
  • Турция;
  • Австрия;
  • Словения;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Бельгия;
  • Швейцария.

Для украинских водителей сильно повысили цены на документы

В то же время, в Украине уже сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Новые расценки вступили в силу с 1 января 2024 года.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, до изменений стоимость теоретических и практических экзаменов составляла 13 грн, выдача водительских удостоверений – 26 грн. А стоимость осуществления регистрационных действий с транспортными средствами составляла 200 грн.

Теперь же платить нужно намного больше. Так, цены установили на уровне:

  • выдача водительского удостоверения – 230 грн;
  • принятие теоретических экзаменов – 250 грн;
  • принятие практических экзаменов – 420 грн;
  • регистрация и перерегистрация транспортных средств – 350 грн.
Для украинских водителей сильно повысили цены на документы

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