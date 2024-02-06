В Украине обновили процедуру получения водительского удостоверения: сколько нужно платить
Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 22 странах Европы – 6 февраля добавилось еще 5 стран. Стоить это будет около 1 500 грн.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ). Там отметили, что новыми странами стали:
- Словения;
- Хорватия;
- Черногория;
- Бельгия;
- Швейцария.
"Международную доставку водительских прав мы запустили почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3 500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше – около 70%", – говорится в сообщении.
Кто может заказать доставку
Как отметили в ГСЦ, эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые за 2 года. А кроме того, если они:
- потеряли;
- повредили документ;
- изменили персональные данные.
Как заказать доставку "прав" за границу
Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее следует авторизироваться, после чего:
- указать причину обмена удостоверения;
- выбрать международную доставку;
- ввести адрес получения заказа;
- оплатить услугу.
"Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу.Международная доставка осуществляется около 15 дней", – рассказали в ГСЦ.
Сколько стоит доставка
В целом доставка водительского удостоверения за границу обойдется в сумму около 1500 грн. В частности:
- ориентировочная стоимость водительского удостоверения составляет 515 грн за бланк и админуслугу;
- логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.
В какие страны можно заказать доставку
В настоящее время доставка водительского удостоверения действует для 22 стран Европы. Это:
- Польша;
- Германия;
- Венгрия;
- Молдова;
- Словакия;
- Румыния;
- Испания;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Чехия;
- Италия;
- Болгария;
- Франция;
- Нидерланды;
- Турция;
- Австрия;
- Словения;
- Хорватия;
- Черногория;
- Бельгия;
- Швейцария.
Для украинских водителей сильно повысили цены на документы
В то же время, в Украине уже сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Новые расценки вступили в силу с 1 января 2024 года.
Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, до изменений стоимость теоретических и практических экзаменов составляла 13 грн, выдача водительских удостоверений – 26 грн. А стоимость осуществления регистрационных действий с транспортными средствами составляла 200 грн.
Теперь же платить нужно намного больше. Так, цены установили на уровне:
- выдача водительского удостоверения – 230 грн;
- принятие теоретических экзаменов – 250 грн;
- принятие практических экзаменов – 420 грн;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств – 350 грн.
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