Украинцы должны заплатить налог за владение автомобилем: опубликован список марок и моделей

Министерство экономики обнародовало перечень моделей автомобилей, которые подпадают под транспортный налог в 2024 году. В него вошли 184 модели 13 известных марок.

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В частности, в списке значаться автомобили Aston Martin, Audi и Bentley. А также:

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rivian;

Tesla.

Под налог подпадают автомобили в возрасте до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. В настоящее время ее размер составляет 7 100 грн – т.е., налог нужно платить за машины, которые стоят дороже 2,662 млн грн.

"Сумма налога составляет 25 тыс. грн. Уплатить его необходимо физическим лицам в течение 60 дней после получения уведомления. Юридическим лицам – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации", – рассказали в профильной ассоциации "Укравтопром".

При этом платить придется за каждый автомобиль, признанный "предметом роскоши". Т.е., за 2 машины нужно будет заплатить 50 тысяч, за 3 – 75 тысяч и т.д.

Для украинских водителей сильно повысили цены на документы

В то же время, в Украине уже сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Новые расценки вступили в силу с 1 января 2024 года.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, до изменений стоимость теоретических и практических экзаменов составляла 13 грн, выдача водительских удостоверений – 26 грн. А стоимость осуществления регистрационных действий с транспортными средствами составляла 200 грн.

Теперь же платить нужно намного больше. Так, цены установили на уровне:

выдача водительского удостоверения – 230 грн;

принятие теоретических экзаменов – 250 грн;

принятие практических экзаменов – 420 грн;

регистрация и перерегистрация транспортных средств – 350 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине могут изменить правила обязательного страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автострахование). В частности, страховые суммы постепенно вырастут до европейского уровня, а применение "европротокола" расширится. А потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой, даже если виновник не застрахован.

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