В Украине не вырастут зарплаты учителей: "слуга народа" объяснил причину

Несмотря на то, что зарплаты учителей одни из самых низких в стране и этим обусловлен недостаток молодых специалистов, увеличение выплат школьным работникам в Украине пока не рассматривается. Бюджет государства не выдержит такой нагрузки в условиях полномасштабной войны.

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Об этом, как сообщает Укринформ, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа"). Он отметил, что в школах образовалась критическая нехватка специалистов, особенно учителей естественных дисциплин – физики, химии, биологии.

"Самый острый вопрос даже не в этом. Почти не приходят молодые учителя. Это настоящая проблема. И ее решение очень простое – заработная плата", – объяснил нардеп.

Сколько должны получать учителя по закону

Он подчеркнул: молодые педагоги не пойдут работать в школы, пока им не обеспечат стабильный и достойный заработок. Бабак напомнил, что согласно законам "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", минимальная зарплата учителя должна составлять не менее трех минимальных зарплат, которая в 2025 году составляет 8000 грн.

То есть учителя должны были бы получать 24 тыс. грн, но ежегодно при принятии госбюджета эту норму откладывали. "Причина банальна, но объективна: государственный бюджет не выдерживает такой нагрузки, особенно во время полномасштабной войны", – сказал глава образовательного комитета.

Но если ситуацию с зарплатами не изменить, молодые специалисты не будут иметь мотивации идти учить школьников. "Если мы хотим видеть в школах молодых специалистов, мотивированных, активных, то должны обеспечить достойную оплату их труда", – резюмировал Сергей Бабак.

Какие доплаты получают учителя

Школьные педагогические работники учреждений общего среднего образования всех типов могут получать ежемесячную "Учительскую доплату". С 1 января до 1 сентября она составляет не менее 1300 грн (до налогообложения, то есть 1000 грн "на руки"), а с 1 сентября – от 2600 грн (2000 грн "на руки").

Объем доплаты зависит от непосредственной нагрузки, что определяется 24 ст. Закона "О полном общем среднем образовании". Размер доплаты рассчитывается по формуле:

1300/18×количество часов работы в неделю.

Министр образования и науки Оксен Лисовой объяснял, что в 2026 году сумма доплаты может вырасти: на 1 тыс. грн с января и на 2 тыс. грн с сентября. Но для этого нужно найти финансирование в размере 40 млрд грн.

Впрочем, как ранее сообщал OBOZ.UA, преподаватели некоторых дисциплин все же могут найти возможность работать за высокую зарплату – это возможно в частных образовательных учреждениях.

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