В Украине могут пересмотреть размер доплаты учителям: в правительстве назвали условие

С нового года доплаты украинским учителям могут вырасти. Для этого правительству нужно найти дополнительное финансирование, а это около 40 миллиардов гривен – в дополнение к 300 миллиардам, которые уже тратят на эти цели. Впрочем, в Кабинете министров уже работают над решением этой задачи.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его словам, чтобы установить учителям доплату 1 тыс. грн с января и 2 тыс. грн с сентября, правительство уже нашло 12 млрд грн, но этого мало.

"В целом на выполнение статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд грн. Безусловно, сейчас во время войны мы не находим такой суммы", – сказал Лисовой.

Он напомнил, что проработка вопроса повышения заработных плат была поручением президента Владимира Зеленского. Сейчас в Кабмине рассматривают для этого несколько сценариев, в частности:

по упрощению структуры зарплаты;

по выводу зарплаты как инструмента мотивации для профессионального роста.

"Самый дешевый из них начинается с 40 млрд грн дополнительного финансирования. Мы с правительством работаем над этой целью и надеюсь, что мы ее решим", – добавил министр.

Лисовой заявил, что если правительство будет находить дополнительные ресурсы, которые будут меньше, чем 40 млрд, чтобы запустить один из сценариев, то будет увеличиваться сумма так называемой "учительской доплаты". То есть, если на следующий год будет найдено еще дополнительные 12 млрд грн, то сумма доплаты увеличится вдвое, если будет найдено дополнительные 24 млрд грн – сумма доплаты увеличится втрое.

Ежемесячную "Учительскую доплату" получают не только учителя, но и педагогические работники учреждений общего среднего образования всех типов. С 1 января до 1 сентября она составит не менее 1300 грн (до налогообложения, то есть 1000 грн "на руки"), а с 1 сентября – от 2600 грн (2000 грн "на руки"). Объем будет зависеть от непосредственной нагрузки, которая определяется 24 ст. Закона "О полном общем среднем образовании" и будет рассчитываться по формуле:

1300/18×количество часов работы в неделю.

Также OBOZ.UA сообщал, что одинокие украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе и получают пенсию по возрасту, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 грн. Оформить ее можно через органы соцзащиты или Пенсионного фонда, подав соответствующий пакет документов.

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