В Украине начали принимать заявки на "зимнюю поддержку": как получить 1000 грн

В Украине 15 ноября стартовал прием заявок на получение "Зимней поддержки". Ее можно оформить, в том числе, в приложении Дія. Заявки принимают до 24 декабря.

"С сегодняшнего дня подавайтесь на Зимнюю поддержку в приложении Дія, получайте 1 000 грн от государства и используйте ее на коммуналку, лекарства и донаты для защитников и защитниц", – объясняют в Дії.

Как получить помощь:

Зайдите в приложение Дія — Сервисы — Зимняя поддержка (https://diia.app/winter-support) Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите Далее Выберите карту Национальный кэшбек для выплаты Подтвердите, что находитесь в Украине, нажмите Отправить Подождите на выплату

Выплатой надо воспользоваться до 30 июня 2026 года. Услуга доступна для всех граждан государства на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Проект разработан Министерством социальной политики Украины. Участниками проекта являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки. Заявки также можно оформить в "Укрпочте",

Куда можно потратить "1000 Зеленского"

оплата коммунальных услуг;

покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах – только для продуктов украинского производства;

оплата товаров в аптеках;

покупка книг;

благотворительность;

оплата почтовых услуг и услуг мобильной связи.

Обратите внимание: выплата не предоставляется в наличной форме. Средства переводят исключительно на карту "Национальный кэшбек" (при оформлении через Дію) и специальный счет (через "Укрпочту").

Напомним, выплату "зимней тысячи", которую также прозвали "тысячей Зеленского", было впервые введено в 2024 году. Тогда деньги стали поступать на счета с 1 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам в ноябре начали начислять "Национальный кэшбек" от государства за август. Средства приходят с опозданием на 1,5 месяца – по правилам программы их должны были выплатить до 20 сентября.

