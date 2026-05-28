В Украине может появиться новая выплата: кому хотят выдавать деньги

В Украине хотят реформировать систему социальной поддержки населения, введя базовую социальную помощь. Новый механизм должен заменить разрозненные выплаты единой адресной помощью, которая будет базироваться на индивидуальных потребностях каждого конкретного домохозяйства.

Об этом говорится в законопроекте №15094 авторства ряда депутатов во главе со "слугой" Андреем Мотовиловцем. 28 мая члены парламента приняли документ в первом чтении 235 голосами (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 181;

"Европейская солидарность" – 1;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 8;

"Доверие" – 15;

"За будущее" – 6;

"Голос" – 8;

"Восстановление Украины" – 12;

внефракционные – 4.

Детали законопроекта

Введение базовой социальной помощи.

Новый вид поддержки будет предоставляться малообеспеченным семьям по заявлению. Выплачивать будут в случае отказа от получения других видов помощи:

на детей одиноким матерям;

на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно.

При этом граждане будут иметь право получать одновременно как базовую социальную помощь, так и государственную помощь для лиц, которые уже достигли пенсионного возраста, но не получили права на полноценную пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа.

Основной показатель для начислений будет определяться законом о Госбюджете на соответствующий год. При этом устанавливается строгое ограничение – ее размер не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2026 году – 3328 грн).

Как будут распределять выплату

Размер базовой величины для семьи будет рассчитываться по принципу:

100% базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя) и 100% для каждого следующего члена семьи.

Для лиц с инвалидностью размеры выплат отдельно будут устанавливаться Кабинетом Министров Украины.

Комплексная поддержка и стимулирование к труду

Новая государственная помощь будет функционировать не просто как денежная выплата, а как целостная программа вывода семей из кризисного состояния. Она будет включать три обязательных компонента:

индивидуальная оценка потребностей: специалисты будут проводить глубокий анализ каждого домохозяйства с низкими доходами, на основе которого будут составлять персональные планы предоставления социальных услуг;

адресный подход: семьям будут предоставлять комплексный пакет поддержки (как финансовые выплаты, так и необходимые социальные услуги), который соответствует именно их жизненным обстоятельствам;

возвращение на рынок труда: Отдельный акцент реформы сделан на стимулировании трудоспособных членов семьи. Программа предусматривает реализацию мероприятий, которые помогут им найти работу, вернуться к активной экономической деятельности и в конце концов достичь полной финансовой устойчивости всей семьи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила использования "детских" выплат. Правительство уже ввело единый спецсчет для нескольких программ помощи, расширило перечень разрешенных расходов и отменило ограничения по срокам использования средств. Фактически теперь все целевые выплаты на детей можно использовать по единым МСС-кодам.

