В Украине переписали правила "детских" выплат: что изменилось для родителей

В Украине изменили правила использования "детских" выплат. Правительство уже ввело единый спецсчет для нескольких программ помощи, расширило перечень разрешенных расходов и отменило ограничения по срокам использования средств. Фактически теперь все целевые выплаты на детей можно использовать по единым МСС-кодам.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Главное, что изменилось для родителей:

деньги можно направлять на приоритетные потребности ребенка;

разрешено накапливать средства ;

; жесткие временные ограничения отменили;

перечень доступных категорий расширили.

Так, Кабинет министров принял постановление, которое вводит единый специальный счет для целевых программ поддержки семей с детьми. Речь идет о:

помощи по уходу за ребенком до одного года;

программе еЯсла;

"Пакет малыша";

"Пакет школьника".

Получать средства можно будет через специальный счет Дія.Картки. Его позволили открывать еще до подачи заявления – непосредственно в приложении банка.

Как пояснили в Минсоцполитики, после подачи заявления через ЦНАП, органы Пенсионного фонда или общины система автоматически будет подтягивать уже открытый спецсчет. Если же счет не открыт заранее, системапри оформлении помощи сформирует QR-код для быстрого перехода к оформлению Дія.Картки.

В то же время украинцы и в дальнейшем смогут получать выплаты через Ощадбанк. Уже открытые спецсчета останутся в силе.

На что именно разрешили тратить деньги

Правительство унифицировало MCC-коды – банковские коды категорий продавцов, которые определяют, где можно использовать целевые выплаты. Теперь для всех "детских" программ действует единый перечень разрешенных расходов:

продукты и супермаркеты;

детская и семейная одежда;

детская обувь;

аптеки и медицинские услуги;

книги и школьные принадлежности;

спортивные товары;

игрушки;

услуги по уходу за детьми;

спортзалы и секции;

музеи, выставки, аквариумы и детские развлекательные центры;

больницы, офтальмологов, ортопедов и другие медицинские услуги.

MCC (Merchant Category Code) – это код категории продавца, который банк использует для определения типа покупки. Именно через MCC государство ограничивает, где можно тратить целевые социальные выплаты. Например, если магазин или сервис имеет "неправильный" код, оплата не будет проходить даже за детские товары.

В Минсоцполитики заявили, что это должно дать родителям больше свободы в использовании помощи в зависимости от актуальных потребностей ребенка.

Кроме того, правительство изменило правила относительно сроков использования средств. Теперь "детские" выплаты не будут иметь ограниченного срока действия. В министерстве объясняют, что это позволит семьям накапливать деньги и гибко планировать расходы.

