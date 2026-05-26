В Украине переписали правила "детских" выплат: что изменилось для родителей
В Украине изменили правила использования "детских" выплат. Правительство уже ввело единый спецсчет для нескольких программ помощи, расширило перечень разрешенных расходов и отменило ограничения по срокам использования средств. Фактически теперь все целевые выплаты на детей можно использовать по единым МСС-кодам.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Главное, что изменилось для родителей:
- деньги можно направлять на приоритетные потребности ребенка;
- разрешено накапливать средства;
- жесткие временные ограничения отменили;
- перечень доступных категорий расширили.
Так, Кабинет министров принял постановление, которое вводит единый специальный счет для целевых программ поддержки семей с детьми. Речь идет о:
- помощи по уходу за ребенком до одного года;
- программе еЯсла;
- "Пакет малыша";
- "Пакет школьника".
Получать средства можно будет через специальный счет Дія.Картки. Его позволили открывать еще до подачи заявления – непосредственно в приложении банка.
Как пояснили в Минсоцполитики, после подачи заявления через ЦНАП, органы Пенсионного фонда или общины система автоматически будет подтягивать уже открытый спецсчет. Если же счет не открыт заранее, системапри оформлении помощи сформирует QR-код для быстрого перехода к оформлению Дія.Картки.
В то же время украинцы и в дальнейшем смогут получать выплаты через Ощадбанк. Уже открытые спецсчета останутся в силе.
На что именно разрешили тратить деньги
Правительство унифицировало MCC-коды – банковские коды категорий продавцов, которые определяют, где можно использовать целевые выплаты. Теперь для всех "детских" программ действует единый перечень разрешенных расходов:
- продукты и супермаркеты;
- детская и семейная одежда;
- детская обувь;
- аптеки и медицинские услуги;
- книги и школьные принадлежности;
- спортивные товары;
- игрушки;
- услуги по уходу за детьми;
- спортзалы и секции;
- музеи, выставки, аквариумы и детские развлекательные центры;
- больницы, офтальмологов, ортопедов и другие медицинские услуги.
В Минсоцполитики заявили, что это должно дать родителям больше свободы в использовании помощи в зависимости от актуальных потребностей ребенка.
Кроме того, правительство изменило правила относительно сроков использования средств. Теперь "детские" выплаты не будут иметь ограниченного срока действия. В министерстве объясняют, что это позволит семьям накапливать деньги и гибко планировать расходы.
