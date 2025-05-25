Украинские пенсионеры могут рассчитывать на 1 тыс. грн доплаты: что для этого нужно

Украинцы в возрасте от 80 лет, которые живут в одиночестве, нуждаются в постоянном уходе и получают пенсию по возрасту, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 гривны. Оформить ее можно через органы соцзащиты или Пенсионного фонда, подав соответствующий пакет документов.

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Об этом говорится в Законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Размер ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году установлен на уровне 2 361 грн.

Таким образом, речь идет о 944 гривнах ежемесячно - сумма, которая может стать критически важной для людей, оставшихся без поддержки. Надбавка предусмотрена не всем пенсионерам, а лишь тем, кто соответствует следующим условиям:

возраст от 80 лет и более;

одинокое проживание (без родственников, которые могут осуществлять уход);

наличие заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода;

о необходимости постороннего ухода; получение пенсии по возрасту.

Важно: пенсионеры, которые получают выплаты по инвалидности, не имеют права на эту надбавку, но могут оформить другие виды помощи, если будут соответствовать отдельным критериям. Для получения ежемесячной доплаты необходимо:

подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионного фонда;

предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в уходе.

Документы рассматриваются индивидуально, и при условии подтверждения всех обстоятельств, доплата будет назначена ежемесячно, вместе с основной пенсией. Учитывая растущие цены, высокие коммунальные тарифы и медицинские расходы, такая доплата крайне актуальна. Она не только обеспечивает дополнительную финансовую поддержку, но и является проявлением социальной ответственности государства перед людьми, которые находятся в наиболее уязвимом положении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, достигшие возраста 65 лет, имеют право на доплату к пенсии. Такая доплата устанавливается в случае, если пенсионер выполнил норму по стажу, а размер его пенсии меньше 40% от минимальной заработной платы.

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