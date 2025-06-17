Украинцам начнут выдавать ваучеры на жилье: что известно о новой программе

Украинские переселенцы смогут купить жилье вместо того, что было утеряно на временно оккупированных территориях. В случае внедрения новой госпрограммы первыми право на покупку недвижимости за "жилищные ваучеры" получат только отдельные категории ВПЛ. ответствующую программу поддержки Украина обсуждает со Всемирным банком, сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

Видео дня

Кто из ВПЛ сможет получить ваучер на покупку жилья? Сначала новая программа в рамках более крупного проекта HOPE "Ремонт жилья по восстановлению прав и возможностей людей" будет доступна не всем переселенцам.

В первую очередь ею смогут воспользоваться участники боевых действий, многодетные и семьи погибших защитников, лица с инвалидностью и дети-сироты.

На завершающем этапе программой смогут воспользоваться все ВПЛ.

Как можно будет использовать ваучеры?

Потратить сумму из "сертификата" можно будет на приобретение готового жилья на подконтрольной территории Украины.

Также будет возможность оплатить в счет ваучера первый взнос по ипотеке.

В случае, если у ВПЛ уже оформлен ипотечный кредит, ваучером можно будет погасить его часть.

Какие еще инициативы готовят и на каком они этапе?

Точные сроки запуска возможности купить жилье за ваучер для ВПЛ пока не известны.

В первой половине июня-2025 состоялась встреча представителей Министерства развития громад и территорий и Всемирного банка, на не обсудили правительственную политики в сфере восстановления жилищного фонда.

В мае Всемирный банк и Минразвития подписали соглашение о дополнительном финансировании проекта HOPE в объеме 84 млн долларов. Предполагается, что это позволит поддержать еще около 25 тыс. семей, помимо 94 тыс., которые уже получили поддержку.

В первом квартале 2026 года планируется запуск программы "капитального восстановления". Уже перечень из 194 многоквартирных домов в пяти территориальных громадах, которые будут восстанавливаться в рамках проекта HOPE. Для запуска нужно привлечь 185 млн долл. Соответствующие предложения переданы Всемирному банку.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы активно пользуются госпрограммой льготной ипотеки єОселя. Мы рассказали, какие квартиры выбирают чаще всего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!