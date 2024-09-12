В Украине изменили список предметов, которые запрещено пересылать по почте: новые правила

Пересылка продуктов питания по почте в Украине теперь осуществляется по обновленным нормам. В частности, теперь запрещенные к отправке продукты определяют не по их общему сроку годности, а по конкретной дате его истечения. Кроме того, изменились некоторые другие требования к посылкам.

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Новые правила установлены постановлением Кабинета министров № 1045 от 10 сентября 2024 года. Документ вносит изменения в более старое постановление правительства от 8 сентября 2023 года № 958, которым и определяется список вложений, запрещенных в почтовых отправлениях.

Согласно новому постановлению, под запрет подпадают пищевые продукты, "если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов". Ранее речь шла о запрете на пересылку продуктов, срок годности которых не превышает 10 дней.

Кроме того, Кабмин установил четкие требования к указанию объявленной стоимости посылок. Она должна:

устанавливаться исключительно в гривне;

быть указанной в документах не только цифрами, но и словами.

При пересылке некоторых предметов также вводится требование прилагать к посылке описание ее содержания. Это правило распространяется на пересылку:

драгоценных металлов и ювелирных изделий;

нумизматической продукции Национального банка, инвестиционных монет Украины;

монет, используемых для нумизматических целей и их коллекций.

Какие вещи запрещено пересылать по почте

Список запрещенных предметов и веществ содержится в уже упомянутом постановлении Кабмина № 958. Кроме продуктов, у которых истекает срок годности, к отправке по Украине всеми почтовыми операторами не должны приниматься:

наличные деньги: национальная валюта (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранная валюта;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

оружие;

воспламеняющиеся или другие опасные вещества (например, газ в баллонах );

); токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животные и ядовитые растения ;

; специальные технические средства негласного получения информации;

биологические агенты и т. д.

При этом в некоторых случаях сотрудники почты обязаны обращаться в полицию. Это необходимо в случае обнаружения таких предметов (их изымают правоохранители):

оружие;

наркотические средства и психотропные вещества;

токсичные и радиоактивные вещества;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т. д.)

Обнаруженная в отправлениях по Украине гривня возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом. А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).

Для международных отправлений действуют немного другие правила. В частности, в них также нельзя класть ряд документов: разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность. Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" усилила контроль за соблюдением правил перевозок. В связи с этим компания напомнила украинцам и бизнесу, что ни в коем случае нельзя передавать поездом.

Кроме того с 30 августа 2024 года "Укрпочта" запретила посылки с наложенным платежом наличными для ФЛП. Теперь такие переводы могут быть осуществлены только на банковские карты или текущие счета.

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