"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки: что следует знать украинцам

С 30 августа 2024 года "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправку с переводом наложенных платежей наличными от физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Теперь переводы наложенных платежей могут быть осуществлены только на банковские карты или текущие счета.

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Об этом сообщила "Укрпочта". Это решение явилось результатом изменений в нормативном регулировании, утвержденных Национальным банком Украины (НБУ).

Речь идет о постановлении Правления НБУ от 23 августа 2024 года № 100, которое внесло коррективы в "Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Согласно новым требованиям, выплата переводов наложенных платежей наличными физическим лицам-предпринимателям больше не разрешена. Переводы наложенных платежей могут быть осуществлены исключительно на карточки или текущие счета ФЛП.

Постановление НБУ определяет, что субъекты хозяйствования должны осуществлять наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу, используя средства, полученные как наличная выручка, так и средства, полученные у предоставителей платежных услуг. Кроме того, предусмотрена возможность внесения наличных ля дальнейшего перевода средств на счета субъектов хозяйствования.

Для физических лиц-предпринимателей новые правила означают необходимость адаптировать свои финансовые практики в соответствии с требованиями постановления НБУ. Теперь, при отправке посылок с переводом наложенных платежей, ФЛП должны использовать банковские карты или текущие счета для получения переводов. Это нововведение направлено на упорядочение финансовых транзакций и уменьшение объема наличных расчетов, что, в свою очередь, оказывает положительный эффект на финансовую прозрачность и безопасность.

Укрпочта отмечает, что все услуги, предоставленные до 30 августа 2024 года, будут завершены согласно правилам, действовавшим на момент принятия отправки. Это позволяет физическим лицам-предпринимателям и дальше пользоваться возможностями наличных переводов до завершения ранее оформленных посылок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября ограничат денежные переводы с карты на карту. Нацбанк установил лимит в 150 000 грн в месяц.

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