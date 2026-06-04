В Украине изменили правила выплаты 200 тыс. грн после трудоустройства: какие новые условия

В Украине расширили программу государственной поддержки молодых медиков. Теперь право на единовременную выплату 200 тысяч гривен при трудоустройстве будут иметь и медработники в больницах на территориях возможных боевых действий.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она пояснила, что это должно усилить медицинскую систему и привлечь необходимых специалистов в регионы с высокой нагрузкой и дефицитом кадров.

Где теперь действует программа

Правительство расширило перечень территорий, работа на которых дает право на получение финансовой помощи. Кроме врачей в сельской местности и на территории активных боевых действий, доплату будут получать и медики, работающие на территориях возможных боевых действий, но новое правило не распространяется на:

Киевскую область;

Запорожье;

Николаев;

Одессу;

Харьков;

Чернигов.

Требования к врачам

Единовременную помощь в размере 200 тысяч гривен могут получить выпускники медицинских специальностей. Для этого они должны соответствовать ряду критериев:

завершить обучение в интернатуре (государственные высшие учебные заведения);

(государственные высшие учебные заведения); официально трудоустроиться в медицинские учреждения (государственная или коммунальная форма собственности);

в медицинские учреждения (государственная или коммунальная форма собственности); подписать контракт на работу в медучреждении (не менее чем на три года);

на работу в медучреждении (не менее чем на три года); выбрали для трудоустройства общины, где зафиксирована критическая потребность во врачах.

Финансовую поддержку больниц продлили

Кроме того, Кабинет министров продлил до конца 2026 года дополнительную финансовую поддержку государственных и коммунальных медицинских учреждений на территориях боевых действий. Учреждения ежемесячно будут получать дополнительные финансовые ресурсы для формирования фонда оплаты труда:

12 тыс. грн – за каждого врача;

9 тыс. грн – за каждого среднего (медсестры/медбратья) и младшего медицинского работника.

Кроме того, зарплатный фонд таких больниц защитили от реорганизации, а также запретили применять к ним понижающие балансирующие коэффициенты, что позволит им стабильно и вовремя выплачивать зарплату медикам.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют переписать систему выплат, доплат и повышений для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Их должен четко урегулировать отдельный закон в рамках будущей пенсионной реформы.

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