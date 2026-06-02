В Украине хотят переписать систему выплат от государства: какие изменения готовят

В Украине планируют переписать систему выплат, доплат и повышений для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Их должен четко урегулировать отдельный закон в рамках будущей пенсионной реформы.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. По его словам, правительство приняло решение отказаться от практики точечных изменений и вместо этого полностью интегрировать "чернобыльский" вопрос в общую архитектуру пенсионной системы.

Что хотят изменить

Единый законодательный подход. Урегулирование выплат чернобыльцам не будет приниматься отдельными мелкими законами или постановлениями. Все нормы станут частью большого комплексного законопроекта о пенсионной реформе.

Унификация доплат. В структуре новой пенсионной системы будет создан специальный отдельный раздел. Он нормирует, четко пропишет и унифицирует абсолютно все действующие повышения, специфические надбавки и дополнительные выплаты к пенсиям как для ликвидаторов, так и для пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Прозрачность начислений. Новый закон должен прекратить юридические споры и устранить разногласия в начислении специфических "чернобыльских" пенсий, сделав систему понятной и финансово сбалансированной.

"Минсоцполитики сейчас работает над большим комплексным проектом закона в рамках пенсионной реформы... В рамках этой реформы будет предусмотрен отдельный раздел, который будет касаться урегулирования и унификации всех повышений, доплат и специфики чернобыльских выплат к пенсии", – отметил Улютин.

Пенсионная реформа 2026: главные нововведения

Правительство Украины дорабатывает масштабную реформу, призванную ликвидировать разрыв в выплатах между разными поколениями пенсионеров и обеспечить стабильность системы на ближайшие 15 лет.

Ключевые изменения произойдут по двум направлениям:

Пенсионные баллы: Вместо старой формулы вводится балльная система, которая будет сравнивать зарплату человека со средней по стране. Это позволит уравнять выплаты для людей с одинаковым стажем, независимо от года их выхода на пенсию.

Накопительный уровень: Для украинцев в возрасте до 55 лет запускают индивидуальные накопительные счета. Часть страховых взносов будет откладываться лично человеку — эти средства станут его собственностью и смогут передаваться по наследству.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут получать ежемесячную доплату в размере 2595 гривен. Надбавка назначается только тем, кто проживал или работал в зоне гарантированного добровольного отселения до 1993 года, не покидал ее и не имеет официальной работы.

