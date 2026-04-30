В Украине ищут ветеранов для работы с зарплатой от 60 тыс. грн: какие вакансии предлагают

В Украине насчитывается около 1,8 миллиона ветеранов. Рынок труда постепенно адаптируется под них, но картина занятости для участников боевых действий выглядит неоднозначно, хотя за некоторую работу – в частности, каменщиком, штукатуром или рихтовщиком на СТО – им готовы платить 60-85 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших кадровых порталов. Отмечается, что в марте больше всего работы для кандидатов со статусом УБД сконцентрировалось на производстве, в логистике и розничной торговле.

Топ-10 вакансий по количеству предложений для УБД

Производство / рабочие специальности (2200 вакансий) – 27 500 грн.

Водитель (1843 вакансии) – 37 500 грн.

Продавец (1110 вакансий) – 25 000 грн.

Грузчик (929 вакансий) – 26 400 грн.

Охранник (744 вакансии) – 17 000 грн.

Строительство (694 вакансии) – 27 500 грн.

Курьер (360 вакансий) – 35 000 грн.

Кассир (350 вакансий) – 24 000 грн.

Кладовщик (350 вакансий) – 27 500 грн.

Автослесарь (295 вакансий) – 42 500 грн.

За какую работу платят больше всего

Самые высокие зарплаты — в строительстве и авторемонте. Штукатур может рассчитывать на 85 000 грн в месяц — это на 42% больше, чем в марте 2025 года. Каменщик получает в среднем 60 000 грн (+50%), рихтовщик в СТО — 61 500 грн (+37%).

Неожиданно высокую динамику показала сфера продаж недвижимости: зарплата менеджера по продажам выросла на 97% — до 59 000 грн. Массажист в категории "Красота/фитнес" зарабатывает в среднем 55 000 грн (+26%).

В то же время зарплата в некоторых профессиях заметно просела. В частности дальнобойщикам и фасадчикам за год начали платить на 10% меньше.

Каких кадров не хватает

Картина неоднородная. Самый заметный рост количества вакансий для УБД зафиксирован в:

клининге и домашнем персонале (+62%);

производстве и рабочих специальностях (+40,5%);

административном персонале и HR (+37%).

Зато IT-сфера показала наибольшее сокращение предложений для ветеранов — несмотря на общий спрос на технических специалистов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы больше не ориентируются на работу при выборе жилья – сначала выбирают безопасное место, а уже потом ищут заработок, в большинстве случаев удаленный. В то же время из-за войны, мобилизации и постоянной миграции рынок труда остается нестабильным и страдает от дефицита кадров.

