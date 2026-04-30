В Украине ищут ветеранов для работы с зарплатой от 60 тыс. грн: какие вакансии предлагают
В Украине насчитывается около 1,8 миллиона ветеранов. Рынок труда постепенно адаптируется под них, но картина занятости для участников боевых действий выглядит неоднозначно, хотя за некоторую работу – в частности, каменщиком, штукатуром или рихтовщиком на СТО – им готовы платить 60-85 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших кадровых порталов. Отмечается, что в марте больше всего работы для кандидатов со статусом УБД сконцентрировалось на производстве, в логистике и розничной торговле.
Топ-10 вакансий по количеству предложений для УБД
- Производство / рабочие специальности (2200 вакансий) – 27 500 грн.
- Водитель (1843 вакансии) – 37 500 грн.
- Продавец (1110 вакансий) – 25 000 грн.
- Грузчик (929 вакансий) – 26 400 грн.
- Охранник (744 вакансии) – 17 000 грн.
- Строительство (694 вакансии) – 27 500 грн.
- Курьер (360 вакансий) – 35 000 грн.
- Кассир (350 вакансий) – 24 000 грн.
- Кладовщик (350 вакансий) – 27 500 грн.
- Автослесарь (295 вакансий) – 42 500 грн.
За какую работу платят больше всего
Самые высокие зарплаты — в строительстве и авторемонте. Штукатур может рассчитывать на 85 000 грн в месяц — это на 42% больше, чем в марте 2025 года. Каменщик получает в среднем 60 000 грн (+50%), рихтовщик в СТО — 61 500 грн (+37%).
Неожиданно высокую динамику показала сфера продаж недвижимости: зарплата менеджера по продажам выросла на 97% — до 59 000 грн. Массажист в категории "Красота/фитнес" зарабатывает в среднем 55 000 грн (+26%).
В то же время зарплата в некоторых профессиях заметно просела. В частности дальнобойщикам и фасадчикам за год начали платить на 10% меньше.
Каких кадров не хватает
Картина неоднородная. Самый заметный рост количества вакансий для УБД зафиксирован в:
- клининге и домашнем персонале (+62%);
- производстве и рабочих специальностях (+40,5%);
- административном персонале и HR (+37%).
Зато IT-сфера показала наибольшее сокращение предложений для ветеранов — несмотря на общий спрос на технических специалистов.
Як уже повідомляв OBOZ.UA, через війну, мобілізацію та постійну міграцію ринок праці залишається нестабільним і страждає від дефіциту кадрів.
