В Украине ищут работников на зарплату от 50 тыс. грн: кому предложат самые высокие зарплаты

В Украине за год средняя зарплата выросла на 20%. При этом среди наиболее высокооплачиваемых вакансий предложения для программистов, маркетологов, финансистов и управляющих недвижимостью.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть и предложения, в которых средняя зарплата за год снизилась.

Программист Golang – 88 200 грн (-46%)

Руководитель отдела контента – 70 000 грн (+133%)

Управляющий недвижимостью – 65 000 грн (+8%)

IOS-программист – 62 000 грн (+13%)

Финансовый директор – 60 000 грн (+20%)

Директор по маркетингу – 60 000 грн (+20%)

C++ программист – 60 000 грн (-29%)

Программист баз данных – 60 000 грн (+9%)

Fullstack-разработчик – 60 000 грн (-14%)

Обслуживающий персонал (семейная пара) – 60 000 грн (+25%)

Больше всего средняя зарплата выросла у переводчика испанского (на 245%). Сейчас в среднем на кадровом портале указана заработная плата для специалистов в размере 70 000 грн. На втором месте – налоговый консультант по зарплате в 32 500 грн (рост на 160%).

У кого больше всего за год выросли зарплаты:

переводчик испанского: с 20 000 до 70 000 грн (+245%);

налоговый консультант: с 12500 до 32500 грн (+160%);

руководитель отдела контента: с 30 00 до 70 000 грн. (+133%);

директор по качеству: с 17 500 до 40 000 грн. (+129%);

социолог: с 8500 до 19000 грн (+124%).

В то же время, средняя зарплата в Украине по состоянию на сентябрь 2024-го по данным work.ua выросла с 17 500 до 21 500 грн. То есть на 23%. Худшая динамика заработных плат у программистов. К примеру, программист Golang в сентябре 2024-го в среднем зарабатывает 92 500 грн, что на 43% меньше, чем в сентябре 2023-го.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его отправят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет утвержден. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. В то же время, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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