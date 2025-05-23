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В Украине раздают дешевую ипотеку от государства: сколько граждан уже получили жилье

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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Иллюстрация - молодая пара въезжает в новое жилье

Программой доступной ипотеки еОселя воспользовались уже более 17 тыс. украинцев – им выдали льготных кредитов на общую сумму в 28 млрд грн. Это не только позволяет обеспечить собственным жильем семьи тех, кто в этом нуждается, но и стимулирует строительный рынок.

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Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко. По ее данным, с октября 2022 года, когда запустили программу, было выдано 17 016 кредитов – это позволило обеспечить жильем 11 тысяч детей.

"После обновления программы в ноябре прошлого года все больше людей покупают жилье именно в новостройках. Если в прошлом году их было 33%, то в этом году – почти 60%. Это хороший стимул для строительного рынка, который активно восстанавливается", – отметила Свириденко.

В 2025 году украинцы уже получили 2176 льготных кредитов на жилье – не только на квартиры, но и на 174 частных домов и таунхаусов. В частности это:

  • 1274 объекта первой продажи (включая 411, которые находятся на стадии строительства);
  • 902 объекта на "вторичке".

Наибольшая доля участников программы – это военнослужащие и работников сектора безопасности. За все время они оформили 8930, или 52% от общего количества, кредитов под 3% годовых. Такой льготной ставкой воспользовались также:

  • 1345 педагогов
  • 1341 медик
  • 350 ученых

Больше всего кредитов под 7% получили 4105 граждан без жилья, а также 566 внутренне перемещенных лиц и 379 ветеранов. Чаще всего жилье через еОселю покупают в таких регионах страны:

  • Киевская область – 4673;
  • Киев – 3604;
  • Львовская область – 1024;
  • Одесская – 799;
  • Винницкая – 740;
  • Ивано-Франковская – 737;
  • Ровенская – 707;
  • Волынская – 681;
  • Днепропетровская – 545;
  • Хмельницкая – 543.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк Украины настаивает на пересмотре ипотечной программы еОселя, поскольку ее нынешние условия не позволяют масштабировать ипотеку и делают ее слишком дорогой для бюджета. Ключевой целью изменений должно стать создание благоприятных условий для рыночного ипотечного кредитования с привлечением коммерческих банков и минимизацией непосредственного участия государства в выдаче кредитов.

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