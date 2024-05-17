Беженцы перестали интересоваться новостями из Украины и не планируют возвращаться: сколько могут передумать и что изменилось

Около 6,5 млн украинцев сейчас находятся за границей. Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что почти половина (44%) беженцев либо вообще не следят за новостями из Украины, либо уклоняются от ответа, откуда они получают эту информацию. Это свидетельствует о потере связей.

Кроме того, половина опрошенных сказали, что не рассчитывают на возвращение домой в ближайшее время. О том, как изменились настроения украинцев и сколько может вернуться, читайте в материале OBOZ.UA.

С каждым месяцем шансы на возвращение беженцев уменьшаются

Каждый третий украинский беженец (а точнее 34%) вообще не интересуется информацией об Украине. Еще больше 10% затруднились ответить, откуда они получают информацию об Украине (по мнению социологов, такой ответ – это форма уклонения от социально неодобрительного поведения, то есть человек не хочет признаться, что не интересуется, как дела на родине), показали результаты апрельского опроса КМИС. То есть в сумме около 44% украинских беженцев не интересуются украинскими новостями. А это один из маркеров сохранения (или потери) связи со страной.

Когда в июле 2022-го схожий опрос проводил "Центр Разумкова", 99,8% опрошенных говорили о том, что следят за новостями из Украины. За два года полномасштабной войны показатель снизился до 56% (данные КМИС). Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий в комментарии OBOZ.UA рассказывает: очень сложно определить, какое количество украинцев будет возвращаться домой. Выводы можно делать из совокупности ответов.

К примеру, 50% беженцев заявили, что они "менее вероятно вернутся в Украину". При этом на вопрос, "при каких условиях вы вернетесь домой", только 12% уверенно заявили, что планируют надолго оставаться за границей. Большинство (по 34% соответственно) готовы будут вернуться, если это будет безопасно и если в родном городе будет нормально работать критическая инфраструктура.

"Значительная часть украинских беженцев теряют (или уже потеряли) связь с Украиной. К сожалению, это было абсолютно ожидаемо, и в любом случае мы потеряли бы часть граждан. Однако открытым остается вопрос, какую же часть граждан можно будет вернуть и что для этого делать", – рассказывает Грушецкий.

Среди тех, кто не планирует возвращаться в Украину, 33-летняя коммуникационная менеджер из Киева Ирина. До полномасштабной войны она работала в пиар-агентстве, с помощью родителей купила квартиру в пригороде столицы. В первый день полномасштабной войны девушка выехала за границу. Сейчас она проходит курсы немецкого, получает помощь от правительства Германии и планирует свадьбу. Будущий муж Ирины – гражданин Германии.

"Я никогда не была так счастлива, как с ним. Вот я недавно приезжала на неделю в Украину, мы с ним часами были на видеосвязи, считали минуты, пока я вернусь. Я, конечно, хотела бы вернуться в Украину, я люблю свой дом. Возможно, мы когда-то и переедем в Украину", – говорит Ирина. Жених украинки родился в семье русских мигрантов. И хотя его семья давно потеряла связи с РФ, он считает себя россиянином.

"В Германии очень много россиян на самом деле. И наши украинцы здесь по-русски говорят, иногда даже трудно понять, кто есть кто", – говорит Ирина. Девушка продолжает работу в украинской компании, однако со временем планирует найти работу в Германии. Сейчас ее останавливают перспективы лишиться социальной помощи, а также сложное налоговое законодательство.

"Вообще я хочу выучить немецкий язык и тогда уже заняться поиском работы здесь", – говорит Ирина.

В то же время многие украинские беженцы ожидают возвращения домой. Сейчас около 50% украинцев за границей считают, что они вернутся. Среди них и 42-летняя Светлана. За границей она вместе с младшей дочерью. Ее старший сын и муж – в ВСУ.

"Мы из Днепропетровской области. Сын и муж в первый день пошли в военкомат. Нас с Юлькой (дочь. – Ред.) отправили эвакуационным поездом. Очень нам тяжело. Я не просто хочу вернуться домой, я живу этой мыслью. Но меня муж просит сидеть пока за границей. Была бы сама, вернулась. Но я не представляю, как я веду свою 5-летнюю дочь в подвал от ракет. Не хочу, чтобы она видела ракеты в небе и от сирены просыпалась", – рассказывает Светлана.

Если в первые месяцы полномасштабной войны украинские беженцы в абсолютном большинстве планировали возвращение в Украину и жили новостями из Украины, то сейчас разделились на тех, кто воспользовался возможностью устроить свою жизнь в новой, безопасной и зажиточной стране, и тех, кому вернуться мешают обстоятельства (в первую очередь страх за маленьких детей).

Сколько украинцев останется в Украине

Под руководством Минсоца была разработана стратегия демографического развития на шесть лет. В ней, в частности, содержится и демографический прогноз. И он неутешителен.

Но сначала несколько слов по поводу потребностей. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, выступая на форуме "Демографическое будущее Украины", заявил, что Украине не будет хватать от 3 до 4,5 млн рабочих для того, чтобы обеспечить достаточные темпы роста экономики и восстановления. Подобные оценки озвучивались и в правительстве.

За границей находятся, согласно данным ООН, около 6,5 млн украинцев. Из них 6 млн – в Европе. В Минсоце предусматривают два возможных сценария развития событий.

Первый – инерционный. Численность населения Украины в границах 1991 года, по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, может снизиться до 28,9 млн человек на 1 января 2041 года и до 25,2 – на 1 января 2051 года.

и до 25,2 – на 1 января 2051 года. Второй – сценарий перемен. Он предполагает реформирование, создание условий для возвращения беженцев, развитие социальной инфраструктуры. Однако даже согласно этому сценарию численность населения составит на 1 января 2041 33,9 млн человек, а на 1 января 2051-го – 31,6 млн. человек.

Вернуть всех беженцев не удастся ни при каких условиях. Ситуация зависит от ряда факторов. Главные факторы:

Завершится ли война стабильным миром. Если опасность будет сохраняться, это не будет способствовать возвращению беженцев домой.

Будут ли государства ЕС способствовать возвращению украинцев домой. Если отменят временную защиту и значительно усложнят условия, при которых можно будет остаться, это может подтолкнуть часть украинцев к возвращению. Однако это может быть невыгодно странам, где находятся украинцы, ведь увеличение количества рабочей силы способствует развитию их экономик.

Какая будет ситуация в Украине: как скоро будет происходить восстановление. Это в том числе зависит и от финансирования со стороны ЕС.

Еще один прогноз разработало правительство в рамках подготовки плана обновления Ukraine Facility. Этот документ предусматривает, что активные боевые действия будут продолжаться до конца 2024 года (речь идет не о войне, а именно об активных боевых действиях). При этом беженцы начнут активно возвращаться в 2025-м (базовый сценарий предполагает возвращение 4 млн человек с 2025-го по 2034-й, умеренный – 5,1 млн человек, положительный – 6,3 млн человек). Однако даже базовый сценарий с возвращением 4 млн беженцев предполагает реформирование Украины и активную евроинтеграцию.

О том, почему странам ЕС выгодно оставлять украинских беженцев и как можно решить проблему возвращения украинцев домой, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.